La cena de novios de Pampita y Martín Pepa en Saint Tropez

Después de un fin de semana muy especial, donde celebró el cumpleaños de su querida hija Anita García Moritán en compañía de su familia, Pampita no se detiene. La reconocida modelo y conductora emprendió nuevamente un viaje, esta vez hacia Europa, para disfrutar de momentos de descanso y amor junto a su pareja Martín Pepa, en uno de los destinos más exclusivos del continente: Saint Tropez.

Pampita y Martín Pepa disfrutaron a pleno su estadía en Saint Tropez

El destino elegido para esta escapada romántica fue la emblemática Saint Tropez, conocida como la Costa Azul francesa, conocida por su glamour, sus paisajes de ensueño y su ambiente sofisticado. En esta ocasión, Pampita se reencontró con su pareja, Martín Pepa, con quien compartió una serie de momentos íntimos y románticos que quedaron reflejados en las redes sociales de la modelo.

Pampita en Saint Tropez//Instagram

Las publicaciones en su cuenta de Instagram mostraron postales de su paso por Saint Tropez, en las que se la ve radiante, disfrutando de la compañía del polista. En una de las imágenes, ambos aparecen muy cómplices, abrazados junto a la piscina iluminada de un elegante hotel. La escena, ambientada con luces cálidas refleja la magia de una noche romántica, alejada del bullicio y centrada en la complicidad de la pareja.

Durante su recorrido por las calles de Saint Tropez, Pampita capturó diversas fotos que reflejaron su alegría y su conexión con el entorno, disfrutando de la atmósfera única que ofrece este rincón de la Riviera Francesa. La conductora se mostró recorriendo las calles y acentuando el paisaje francés.

Pampita en Saint Tropez//Instagram

Pampita y Martín Pepa derrochan amor y complicidad en Francia

Pampita y Martín Pepa compartieron una imagen en un restaurante de la zona, donde se los puede ver sonriendo y muy cariñosos, mientras disfrutan de una velada íntima en la ciudad europea. Sus seguidores de Instagram quedaron enamorados con la imagen y llenaron el posteo de la modelo con muestra de cariño. “Viva el amor”, “¡Qué lindos!”, “Bellos, me encanta la pareja”, “Hermosa pareja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Pampita y Martín Pepa en Saint Tropez//Instagram

La modelo optó por un look romántico para la ocasión: un vestido largo de satén en tono champán con detalles de brillos, que cae con gracia, con un corte sencillo, sin mangas. La falda, ligeramente acampanada, llega justo por encima de los tobillos y se complementa con sandalias de tiras metálicas. La elección del peinado fue natural, con su melena lisa enmarcando su rostro, y un maquillaje natural que resaltaba su belleza con un aire fresco y luminoso.

Pampita en Saint Tropez//Instagram

Sin lugar a dudas, Saint Tropez fue el escenario cómplice y de amor, para que Pampita y Martín Pepa vivieran una jornada llena de romanticismo. Las imágenes compartidas por la modelo en redes sociales demuestran el presente idílico de química y felicidad que vive la pareja.