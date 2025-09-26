La tierna foto vintage con la que Benjamín Vicuña homenajeó a su madre

Las últimas semanas la vida personal de Benjamín Vicuña ha estado marcada por momentos de tensión tras enterarse de la escolarización de sus hijos en Turquía. Durante esos complicados días, una de las personas que lo acompañó y le brindó contención fue su madre, Isabel Luco Morandé, quien viajó desde Chile a la Argentina para estar cerca del actor.

El acompañamiento de Isabel Luco Morandé a Benjamín Vicuña

Según relató Débora D’Amato en Los profesionales de siempre, la madre de Benjamín Vicuña tomó la decisión de viajar porque además de seguir el caso en los medios, al hablar con él lo sentía devastado: “Obviamente, la mamá de Benjamín no solo viene leyendo y viendo la cuestión mediática, sino que además habla con su hijo. Una cosa es lo que te dicen por teléfono y otra es verlo cara a cara”, explicó la periodista.

Benjamín Vicuña

Débora D’Amato agregó que Isabel Luco Morandé ya venía notando signos de preocupación en su hijo y que la situación actual la llevó a viajar: “En unos días que Vicuña estuvo en Chile, la mamá quedó alarmada y preocupada. Ella decidió venir, se ocupa y se preocupa, y viene a acompañarlo. No hay tiempo ni edad para que tu mamá te venga a abrazar, por más que seas un señor grande”.

El tierno homenaje de Benjamín Vicuña a su madre

Hoy, tras varias semanas de exposición y angustia mediática, Benjamín Vicuña se encuentra finalmente con sus hijos y mientras disfruta de unos días del calor familiar, aprovechó para compartir en sus historias de Instagram una imagen de su infancia en la que aparece sonriente, sentado sobre su madre, mientras ambos disfrutan de una tarde al aire libre. La foto fue acompañada únicamente por la palabra “Mamá” y un emoji de corazón, reflejando la cercanía y el cariño entre ambos.

Benjamín Vicuña junto a su madre

El gesto permitió a los seguidores del actor visibilizar el vínculo con su madre y el significado que tiene en su vida. La imagen combina nostalgia y ternura, mostrando cómo Isabel Luco Morandé ha sido un apoyo constante para Benjamin Vicuña, tanto en su infancia como en momentos recientes de angustia personal y familiar.