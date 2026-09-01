El camino de la actuación reserva momentos que escapan por completo de la pantalla chica o del cine tradicional. Lejos de los sets de grabación y de la vorágine urbana, Bárbara Lombardo transitó una etapa de su vida en el extranjero.

Durante su visita al ciclo Otro día perdido (eltrece), conducido por Mario Pergolini, la artista eligió explorar un rumbo completamente distinto al instalarse en un entorno natural y sumergirse en una dinámica comunitaria muy particular. Su revelación cautivó de inmediato a todos los presentes en el estudio, quienes escucharon atentos cada detalle de una aventura que parecía sacada de una película de ficción.

Bárbara Lombardo reveló cómo fue vivir em medio del bosque durante un año

La vida de Bárbara Lombardo en Estados Unidos: en un bosque y rodeada de un grupo budista

Durante su estadía en Estados Unidos, la intérprete se interesó profundamente por el budismo tibetano y decidió aceptar una propuesta vinculada a esta tradición espiritual. “Y me ofrecen irme a estudiar escultura, a trabajar en esta estatua a través de su profesora...”, recordó Bárbara Lombardo al repasar aquellos meses ante las cámaras.

De esta manera, su rutina cambió radicalmente y se mudó a un frondoso bosque ubicado en la zona de San Francisco, donde la naturaleza marcaba el ritmo de cada jornada. La mudanza implicó dejar atrás todas las comodidades modernas para abrazar un estilo de vida sumamente austero y enfocado en el trabajo manual y la meditación constante.

El rol de Bárbara Lombardo como asistente y la dinámica cotidiana dentro del bosque

Una vez instalada en el predio, la actriz comenzó a colaborar de inmediato en las diversas tareas prácticas que exigía el ambicioso proyecto artístico. “Empecé tipo la asistente 89... No sabía hacer nada. Estaba de 9 a 6 de la tarde”, detalló sobre sus extensas jornadas de esfuerzo físico y dedicación.

Ante una directa intervención de Evelyn Botto, quien le consultó si aquel funcionamiento se asemejaba al de una organización cerrada, ella respondió con humor y franqueza que la convivencia se parecía a "una secta". Las risas en el estudio no tardaron en llegar, mientras la artista explicaba cómo funcionaban las estrictas reglas de jerarquía y obediencia dentro del predio.

Bárbara Lombardo reveló su experiencia con el budismo tibetano

El plan inicial contemplaba una estadía corta de apenas dos meses para tantear el terreno y vivir una aventura pasajera. Sin embargo, la armonía del entorno y el atractivo del proyecto transformaron los plazos originales de manera sustancial. “Sí, porque me gustó. Me gustó estar en la naturaleza...”, reconoció al explicar por qué prolongó su permanencia hasta completar un año entero rodeada de árboles.

Aquellos meses en el exterior marcaron un punto de inflexión en su biografía personal y artística, demostrando que los caminos menos transitados suelen dejar las huellas más profundas. La vivencia de Bárbara Lombardo combinó el desafío del arte manual, la introspección espiritual y la constante adaptación a reglas comunitarias muy estrictas. Lejos del glamour tradicional que rodea al mundo del espectáculo, la experiencia reafirmó su perfil audaz y su permanente interés por explorar horizontes lejanos que desafían cualquier lógica convencional.