La Voz Argentina continúa avanzando con los cuartos de final y cada gala se vuelve más intensa. En la emisión de este martes, los protagonistas fueron los equipos de Soledad Pastorutti y Miranda!, que enfrentaron una difícil jornada en la que cuatro participantes debieron despedirse definitivamente del programa.

Bajo la conducción de Nico Occhiato, el ciclo musical de Telefe volvió a reunir grandes presentaciones, emoción y decisiones difíciles. En este sentido, los primeros en participar fueron los del Team Miranda!.

La Voz Argentina: quiénes son los nuevos eliminados de los cuartos de final del Team Miranda!

Los primeros en enfrentarse en una nueva gala de cuartos de final de La Voz Argentina fueron los integrantes del Team Miranda!. Emiliano Villagra abrió el juego con "Universo Paralelo" de Nahuel Pennisi y La Konga, luego fue el turno de Joaquín Martínez con "Seguir viviendo sin tu amor" de Luis Alberto Spinetta. Más tarde, Eugenia Rodríguez cantó "El sueño imposible" de Paloma San Basilio y Pablo Cuello "Mi vieja" de Pappo.

Team Miranda! en La Voz Argentina

En medio de la tensión y la emoción, Lali, Luck Ra, Soledad Pastorutti, Ale Sergi y Juliana Gattas decidieron que fueran Eugenia Rodríguez y Emilia Villagra los integrantes del Team Miranda! que pasaran a las semifinales de La Voz Argentina.

De esta manera, Joaquín Martínez y Pablo Cuello quedaron eliminados del Team Miranda! a pocos días de la gran final del reality.

La Voz Argentina: quiénes son los nuevos eliminados de los cuartos de final del Team Soledad

Tras la eliminación de Joaquín Martínez y Pablo Cuello del Team Miranda! fue el turno de salir a escena a los integrantes del equipo de La Sole. En primer lugar, Lucho González se animó a una balada con "Volverás" mientras que en después lo hizo Violeta Lemos, que interpretó "Así no te amará jamás" de Amanda Miguel. Luego fue el turno de Milagros Gerez Amud, que se lució con "Baldosa floja" mientras que en último lugar fue el dúo compuesto por Mauricio Tarantola y Agustín Carletti que cerró con "Zamba del carnaval"

A pesar de que a los cinco participantes se lucieron en los cuartos de final, los coaches tuvieron que definir quiénes pasaban a la semifinal junto a Emiliano Villagra y Eugenia Rodríguez. En primer lugar eligieron a Milagros Gerez Amud y después a Violeta Lemos. Así, Lucho González junto a Mauricio Tarantola y Agustín Carletti quedaron afuera del Team Soledad.

Este miércoles se llevará adelante la semifinal donde se conocerán a los cuatro participantes que cantarán en la final de La Voz Argentina. Finalmente, el ganador se decidirá el lunes 13 de octubre y el cantante que se consagre se llevará 70 millones de pesos, un contrato para grabar su primer disco y un auto.