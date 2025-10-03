Polémica por la última eliminación en La Voz Argentina: "Odia a las mujeres"

La Voz Argentina generó polémicas en su última transmisión, y los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer su lapidaria opinión. Valentina Otero, perteneciente al equipo de Soledad Pastorutti, fue una de las últimas eliminadas del certamen por decisión del jurado. Esto llevó a que el enojo de muchos fanáticos saliera a la luz, al igual que sus críticas sobre otras eliminadas durante el mismo día. Rápidamente, la polémica se desató en contra del programa.

Valentina Otero y Soledad Pastorutti

Eliminación polémica en La Voz Argentina: "Odia a las mujeres"

Durante el último programa de La Voz Argentina, Soledad Pastorutti tuvo la difícil decisión de elegir a solo dos participantes para que se mantengan en su equipo, mientras que el resto del jurado salvaría a un tercero. El voto final cerró el team con Violeta Lemo, Milagros Amud, y el dúo de Agustín Mauricio Carletti y Mauricio Tarantola, provocando que Valentina Otero fuese la eliminada de la gala. Como todas las noches, los espectadores dieron sus opiniones, pero la polémica comenzó a crecer alrededor del programa.

Valentina Otero fue una de las participantes que más generó sentimiento entre los usuarios de las redes sociales. Durante su paso por La Voz Argentina, fue robada por dos diferentes coaches, dandole la oportunidad que siguiera demostrando su talento. Comenzó en el team Miranda, luego fue elegida por Lali y, finalmente, recaló en el equipo de Pastorutti. Sin embargo, finalmente, no logró superar la última instancia y se retiró agradecida con todos. Entre lágrimas, lanzó: "Gracias a todos por lo que me tocó vivir".

La lapidaria reacción de las redes sociales a la eliminación de Valentina Otero

Lejos de lo que se creía, el momento tuvo una repercusión muy negativa de parte de las redes sociales. Muchos usuarios apuntaron con que la mayoría de los salvados eran hombres, y que el "programa odia a las mujeres". "Perdimos a talentos como Emma, Iara, Sofía y Valentina para que sigan hombres insulsos como Federico y Pablo. Estoy harto", y “Valentina Otero fue la participante más ninguneada por todos los teams en los que pasó y nunca dejó de demostrar talento vocal, pisada escénica y la capacidad de transmitir al público” fueron solo algunos de los dichos que se lanzaron a favor de la participante.

La Voz Argentina se posicionó en el centro de los escándalos y la polémica, tras su última eliminación. Las jóvenes compartieron en sus cuentas de Instagram mensajes agradeciendo el amor del público y todo lo aprendido por los coaches. Sin embargo, muchos quedaron en desacuerdo con los posibles finalistas, y no dudaron en expresarse en las redes sociales, lanzando fuertes acusaciones contra las elecciones y el jurado.

