El lado b de la habitación de Matilda, la hija de Luciana Salazar: amplio placard, rincón de princesas y espejo camarín

Una vez más, Luciana Salazar mostró parte de la intimidad de su hija Matilda al compartir un momento cotidiano desde su habitación. En esta oportunidad, la pequeña fue registrada mientras hacía un monólogo hablando en inglés, una escena que permitió volver a poner el foco en el particular dormitorio que la actriz preparó para ella.

Así es la habitación de Matilda Salazar

Más allá de la cama y del empapelado floral que suelen convertirse en los protagonistas de las imágenes, esta vez quedaron a la vista otros rincones del espacio. Un amplio sector de guardado, un pequeño tocador con espejo de camarín y un sofá rosa forman parte de una habitación pensada para combinar descanso, juego y espacios propios para la niña.

El amplio placard que guarda la ropa y los accesorios de Matilda Salazar

Uno de los sectores que más se destaca en esta nueva mirada al dormitorio de Matilda Salazar es el amplio placard blanco de puertas corredizas, que ocupa buena parte de una de las paredes. Al abrirse, deja ver un interior distribuido en diferentes espacios para organizar la ropa, los accesorios y el calzado de la pequeña. En los percheros predominan las prendas en tonos claros, rosados y beige, mientras que en los estantes inferiores se pueden ver otras piezas cuidadosamente dobladas.

El sector destinado a los zapatos también queda expuesto, con distintos pares de zapatillas y calzado infantil. A un costado, un módulo abierto suma todavía más capacidad de guardado a través de estantes y cajones. El detalle que mantiene la conexión con el resto del cuarto es el empapelado floral, que continúa alrededor del mueble con sus grandes rosas en tonos rosados y beige sobre un fondo claro.

El rincón de princesas con un espejo estilo camarín de Matilda Salazar

Junto a una de las ventanas aparece otro de los espacios más particulares del dormitorio de Matilda Salazar. Se trata de un pequeño rincón que combina juego y belleza, formado por un mueble blanco y un espejo estilo camarín rodeado de luces, similar a los que suelen verse en los espacios donde se preparan artistas antes de salir a escena.

El rincón princesa de Matilda Salazar

Frente al espejo hay una pequeña silla de madera, adaptada a la altura de Matilda, mientras que sobre el mueble y a su alrededor se acumulan distintos objetos, accesorios y juguetes. El resultado es una especie de tocador infantil que parece salido del universo de las princesas. El sector se completa con un pequeño sofá. Su respaldo acolchado y los detalles capitoné le dan un aspecto clásico y delicado, mientras que una manta, peluches y juguetes sobre el asiento muestran que también funciona como un espacio para jugar y descansar.

Así es la habitación completa de Matilda Salazar

Todos estos rincones se integran con la parte principal de la habitación de Matilda Salazar, donde la cama continúa siendo uno de los grandes protagonistas. Los textiles, almohadones y detalles con volados mantienen la estética romántica que caracteriza al dormitorio y se combinan con el empapelado floral que recorre las paredes. Las flores y hojas en tonos rosados, beige y verdes sobre una base clara funcionan como hilo conductor de todo el ambiente y permiten que los distintos sectores mantengan una misma estética.

La cama de Matilda Salazar

A esto se suma el piso de madera clara, que aporta calidez y acompaña la paleta de blanco, rosa y beige elegida para los muebles y textiles. Así, detrás de la clásica imagen de la cama y las flores aparece una habitación con distintos espacios pensados para Matilda Salazar, un gran sector para guardar su ropa, un rincón de belleza y juego y un pequeño sofá donde puede descansar y entretenerse.