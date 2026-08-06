Matilda Salazar se convirtió en princesa y mostró el paso a paso

En julio, Luciana Salazar viajó junto a su hija, Matilda Salazar, a Estados Unidos para vivir de cerca el Mundial 2026. Sin embargo, madre e hija también aprovecharon la estadía para activar el modo turista y recorrer algunos de los destinos más emblemáticos de Norteamérica. Uno de ellos fueron los parques de Disney, donde la pequeña influencer de 8 años cumplió uno de sus mayores sueños: convertirse en una princesa por un día. A través de un tierno álbum de fotos que compartió en sus redes sociales, la niña mostró en detalle cómo fue esa mágica experiencia.

Así se transformó en princesa Matilda Salazar

Tras su regreso de las vacaciones en Estados Unidos junto a su hija, la actriz compartió tiernas postales del día en el que Matilda Salazar cumplió uno de sus grandes sueños: convertirse en una princesa de Disney. A través de un álbum de fotos publicado en el perfil de Instagram de la pequeña, se pudo conocer en detalle el mágico proceso de transformación que vivió la niña, desde los preparativos hasta el resultado final de una experiencia que quedará para siempre en su corazoncito.

Matilda Salazar se convirtió en princesa | Instagram

“Un día me convertí en princesa”, se puede leer al pie de las catorce fotos que compartió. Cada una de las imágenes muestra a la pequeña en distintos escenarios, pero con un mismo objetivo: disfrutar de un sueño hecho realidad. En las postales difundidas, la mini fashionista aparece en un camarín junto a una asistente personal que la prepara para el gran momento y cuida cada detalle de su transformación.

Matilda Salazar se convirtió en princesa | Instagram

Para la ocasión, la niña lució un vestido inspirado en Rapunzel, una de las princesas más queridas de Disney. El diseño, en tonos rosa pastel y lila, presentó una estética romántica y de cuento de hadas: un cuerpo ajustado con detalles de cordones dorados que simulaban un corset, un escote redondo acompañado por mangas cortas abullonadas de tul semitransparente y una amplia falda de varias capas de tela vaporosa que aportaba volumen y movimiento. En el ruedo, un delicado bordado floral dorado completaba el look con un toque elegante y refinado.

Como detalle final, llevó un rodete alto decorado con una pequeña tiara plateada, un peinado clásico asociado a los reinados. Además, sumó un cetro dorado, el accesorio infaltable para completar la fantasía y darle el toque mágico a una transformación que la hizo sentirse como una verdadera princesa.

Matilda Salazar se convirtió en princesa | Instagram

Matilda Salazar paseó por el parque de Disney

Durante la jornada, Matilda Salazar disfrutó de cada momento convertida en una verdadera princesa de cuento, siempre acompañada por la modelo. Subió a un clásico carrusel luciendo su vestido de ensueño, posó frente al imponente castillo de Disney y recorrió distintos rincones del parque con la magia de sentirse parte de ese universo fantástico.

Matilda Salazar se convirtió en princesa | Instagram

La experiencia también incluyó una cena junto a su mamá en un glamoroso restaurante, donde recibió como regalo una delicada rosa roja tejida. Además, tuvo un encuentro especial con el Hada Madrina, con quien compartió una postal inolvidable, mientras que también se fotografió en un balcón junto a Minnie Mouse; siempre su rostro mostró gestos de entusiasmo e ilusión, un gesto que fue resaltado por sus seguidores en la caja de comentarios.

Matilda Salazar se convirtió en princesa | Instagram

Matilda Salazar vivió una jornada cargada de emoción y fantasía que quedó registrada en sus redes sociales. Con su look inspirado en Rapunzel, una de las princesas más queridas de Disney, y la ilusión propia de la infancia, la pequeña influencer cumplió un sueño que convirtió un día en el parque en una experiencia verdaderamente inolvidable.