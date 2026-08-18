Una por una, las mejores fotos de Matilda Salazar en Disney: del abrazo con Mickey a su emoción con Star Wars

Luciana Salazar y su hija Matilda Salazar disfrutaron de una increíble aventura en Disney, un viaje lleno de magia, diversión y momentos inolvidables que compartieron en redes sociales en las últimas horas. “Un poquito más de Disney”, anunció el álbum de fotografías y enternecieron a sus seguidores.

Matilda Salazar vivió una experiencia de película en Disney

Luciana Salazar junto a Matilda Salazar se instalaron en uno de los parques temáticos más emblemáticos del mundo, y las fotos que compartieron reflejan la alegría y entusiasmo que sienten en cada rincón de esta experiencia única. En esta oportunidad, madre e hija mostraron su visita a Disney’s Hollywood Studios.

Matilda Salazar en Disney

Una de las primeras imágenes que se publicó en la cuenta de Matilda, Luciana Salazar mostró a la pequeña en medio de una calle del parque, con el icónico edificio del "Hollywood Tower Hotel" al fondo. La niña posó con los brazos extendidos y una gran sonrisa, transmitiendo una sensación de felicidad plena.

La hija de la modelo llevó puesto un look que constaba de un conjunto en tonos rosados, compuesto por un top corto con estampados gráficos y pantalones cortos. Complementó su outfit con una gorra de béisbol rosa, llevándola hacia adelante, en una pose que captura la alegría simple pero significativa de una infancia disfrutando de la magia del parque.

Matilda Salazar en Disney

Otros de los lugares que visitaron Luciana Salazar y Matilda Salazar fue el famoso sector temático Star Wars: Galaxy’s Edge, en Disney’s Hollywood Studios. Este espacio, ambientado en el planeta de la Guerra de las Galaxias, ofrece a los visitantes la oportunidad de vivir aventuras de la saga galáctica: pilotar el Halcón Milenario, encontrarse con personajes emblemáticos y sumergirse en un universo de fantasía.

En la foto, Matilda apareció de espaldas, con los soldados galácticos de la película de George Lucas, conocidos como los stormtroopers de fondo, lo que evidencia la increíble ambientación y el cuidado en los detalles que Disney ha puesto en este sector. La pequeña, con su típica expresión de asombro, pareció completamente fascinada con el entorno, disfrutando de cada momento de esta experiencia inolvidable.

Matilda Salazar en Disney

Matilda Salazar comió en un restaurante único de Disney y se emocionó con Mickey

Pero la aventura en Disney no terminó allí. En otras imágenes compartidas en las redes sociales, Matilda Salazar apareció en un restaurante bufet, rodeada de los personajes clásicos de Disney. La pequeña se sacó fotos abrazando a Mickey Mouse, Minnie, Goofy y el Pato Donald, mientras los personajes posaron con ella, creando un recuerdo que seguramente atesorará por siempre. La espontaneidad y alegría de la hija de Luciana Salazar al interactuar con estos íconos de la infancia reflejan la magia pura que Disney logra transmitir a sus visitantes, grandes y chicos por igual.

Matilda Salazar en Disney

Ante estas postales de Disney, los seguidores de Instagram no dudaron de expresar su fascinación por el viaje de la modelo y su hija. “Genial Matilda”, “Hermosa Matu, lindo viaje de Disney”, “¡Qué lo disfrutes mucho!”, “¡Qué hermosas fotos Martu, siempre iluminada!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Instagram.

Matilda Salazar en Disney

Este viaje, sin duda, será uno de los capítulos más especiales en la vida de Luciana Salazar y Matilda Salazar. La conductora compartió en la cuenta de su hija algunos de estos momentos, permitiendo a sus seguidores acompañarlos en esta aventura llena de sonrisas, fantasía y diversión. La experiencia en Disney no solo representa un escape de la rutina, sino también una oportunidad de generar recuerdos imborrables.