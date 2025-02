A tres años de la muerte de Gustavo Martínez, prestó su declaración la hija que tuvo junto a Ricardo Fort, Marta Fort. La hermana melliza de Felipe decidió hacerles frente a los flashes y tuvo una polémica reacción cuando fue inquirida sobre su padre.

Después de que en 2022 Gustavo se quitara la vida tras caer de un piso 21 en el exclusivo barrio de Belgrano, la joven de 20 años de edad rompió el silencio. La misma tuvo un desempeño ambiguo ante las cámaras y en Puro Show dieron a conocer el polémico momento.

Marta Fort

La llamativa respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron sobre Gustavo Martínez

Marta Fort actualmente se desempeña como modelo e influencer. Solo en su cuenta de Instagram acumula 894 mil seguidores y allí exhibe sus mejores outfits y el día a día de su convivencia con su hermano. La hija de Ricardo Fort y Gustavo Martínez recientemente dio una entrevista y se refirió a uno de los temas que más la acongoja, la muerte de su padre.

“Estoy viviendo en Argentina, con mi hermano juntos como siempre conviviendo”, comenzó contando la hija del Comandante. Sin embargo, cuando le preguntaron acerca de Gustavo Martínez arrojó una insólita respuesta. “Yo no hablo de eso. Disculpame, pero no. Me lo guardo para mí. Nunca hablé de eso públicamente, no lo pienso hablar ahora”, lanzó la melliza.

Gustavo Martínez y Marta Fort

Su respuesta no tardó en hacerse eco en las redes sociales. Ella y Gustavo Martínez mantenían una estrecha relación padre e hija. Pero el conflicto de la familia de Ricardo y Gustavo, habría terminado por empañar su vínculo. Ya que, desde la muerte de Ricky Fort el 25 de noviembre de 2013 debido a un paro cardíaco, ella y su hermano comenzaron a presenciar las presuntas disputas entre sus tíos y su otro padre.

Ricardo Fort y Gustavo Martínez junto a Felipe y Marta

La llamativa respuesta de Marta Fort cuando le preguntaron sobre Gustavo Martínez a tres años de su muerte fue porque queríar evadir hablar sobre ello. La hermana de Felipe decidió correrse y no contestar debido a que se propuso no hablar públicamente de la interna familiar que la rodea.

