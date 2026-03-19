Lali Espósito mostró su exigente rutina de entrenamiento

Lali Espósito es una de las artistas más importantes de la música argentina. Su 2025 la consagró como una histórica cantante, gracias a su último disco "No vayas a atender cuando el demonio llama" y sus 5 estadio Vélez agotados. Sin embargo, se prepara para seguir haciendo historia con dos estadios Monumental agotados para junio. Es por eso que no duda en mantener una exigente rutina de entrenamiento que la mantiene activa y lista para vivir la intensidad de los espectáculos.

Lali Espósito

El exigente entrenamiento de Lali Espósito para sus shows en River Plate

Los shows de Lali Espósito fueron un éxito durante todo el 2025, gracias a su jugada puesta en escena, cambios de vestuario e intensas coreografías. Sin embargo, para poder llevarlo a cabo durante todas las noches agotadas de Buenos Aires, y en sus diversos espectáculos de la gira, la cantante mantiene una exigente rutina de ejercicio que realiza, sobre todo, durante la noche. De innegociables pasos, Lali mostró en sus historias de Instagram cómo se prepara para los dos estadios Monumental que tiene en junio.

"Levantando dos Rivers con el oje**. ¡Hola Cariños!", escribió en una postal, donde se mostraba en el gimnasio. Por lo que dio a entender, mientras se escuchaba su canción "Disciplina" de fondo, estaba realizando un ejercicio de empuje de cadera o hip thrust con peso libre. Con el mismo busca entrenar los glúteos, y fortalecer su cuerpo para las largas jornadas de coreografía. En otras ocasiones, también reveló que combina ejercicios de fuerza, cardio y funcional, como saltos al cajón, swings con mancuerna rusa (kettlebell), remo y subidas al cajón con mancuernas y flexiones de brazos y ejercicios de core para estabilidad.

Lali Espósito se prepara para dos shows en el Monumental

El éxito de Lali Espósito en el 2025

Durante el 2025, Lali Espósito se consagró como una de las cantantes más importantes de la música argentina. El éxito de su álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" hizo que levantara una gira un tour mundial que convocó a más de 350,000 personas. Entre sus logros, se destacó los cinco shows en el estadios Vélez Sarsfield agotados, que realizó durante el año, y vender todas las entradas en tiempo récord de dos estadios River Plate, programados para el 6 y 7 de junio del 2026.

En la música no ocurrió los únicos logros, donde también dominó los principales premios del ámbito. La artista estrenó "LALI: La que le gana al tiempo", un documental que retrata su transformación artística y personal. Además, volvió a la televisión argentina, como coach en La Voz Argentina 2025, donde llegó a la final con su participante Alan Lez. Por último, hizo un emocionante anuncio de su compromiso con Pedro Rosemblat, lo que hizo explotar a las redes sociales

Lali Espósito

Sin embargo, ahora queda presentarse en los dos shows del Monumental que prepara con felicidad y dedicación. Es por eso que decide mantener más fuerte que nunca su exigente rutina de entrenamiento, que le permite fortalecer su cuerpo y poder superar las intensas noches a puro baile y música. Lali Espósito demostró su disciplina en las redes sociales, donde sus seguidores comenzaron a sentir la emoción de los eventos que los esperan.

A.E