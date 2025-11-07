Las fotos más tiernas de Juanes con su esposa, Karen, y su hija Paloma en Buenos Aires

Juanes brindó el 28 de octubre un gran concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires en el que recorrió todas sus etapas musicales y se mostró feliz junto a su esposa, la modelo Karen Martínez, y su hija Paloma, quienes lo acompañaron en este regreso al país.

Luego de presentar hits como “Mala gente”, con la que comenzó el show, “Volverte a ver” y “A Dios le pido”, que desataron la euforia del público, que también celebró las versiones del artista de “Sólo le pido a Dios”, de León Gieco, el cantante compartió algunas postales junto a sus amadas mujeres.

Karen, la esposa de Juanes, y su hija Paloma, en el show del artista en el Movistar Arena.

“Mis papás, mi familia y yo crecimos escuchando música de aquí. Desde Los Chalchaleros hasta Gardel, pasando por Soda Stereo. Les había hablado tanto de Buenos Aires a mi esposa (la modelo Karen Martínez) y a mi hija Paloma (presentes entre la audiencia) que en esta oportunidad vinieron conmigo. Y eso me hace sentir más feliz todavía”, afirmó durante su presentación Juanes, quien continuó de gira por varias ciudades del interior del país.

El artista junto a su mujer, Karen, en el back de su show.

Qué dijo el cantante colombiano de su retorno a Argentina

“Buenos Aires de mi alma. Gracias por una noche inolvidable...qué honor tenerte en nuestro con-cierto @lucianopereyraoficial gracias @unpocoderuidook por esta versión de cumbia de La Camisa Negra. Gracias siempre a todos los fans...seguimos Argentina”, confesó el compositor y guitarrista colombiano en su perfil de Instagram, tras dos años sin presentarse en el país.

Juanes y su esposa tienen, además de Paloma (izq.) a Luna (centro) y a Dante.

Paloma (20), la hija del medio, y la que lo acompañó en este viaje a Buenos Aires ya participó en campañas de moda junto a su madre y su hermana Luna, destacándose por su parecido con Juanes y su estilo único.

Karen Martínez, divina en su paso por Buenos Aires.

Quiénes son y a qué se dedican los otros hijos de Juanes

Luna (22), la mayor, se destaca como modelo e influencer y actualmente estudia Comunicación en el Boston College, en Massachusetts, EE.UU., lo que complementa su pasión por los medios. Dante (16), el menor de los tres herederos de Juanes, debutó como modelo para la marca colombiana de streetwear “True”. Además, participó en el videoclip de “Veneno”, una canción de su padre, mostrando su potencial actoral, y comparte con Juanes la afición por el arte urbano, y juntos pintan grafitis juntos.