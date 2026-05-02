Wanda Nara reveló su "problema de millonaria" y dejó sin palabras a Sebastián Wainraich

Wanda Nara se viralizó en las redes sociales por una confesión inesperada. En dialogo con el programa Todo Pasa (Urbana Play), la empresaria y conductora participó del segmento "Problemas de millonarios" y sorprendió al contar cuál es, según ella, su mayor dificultad.

Wanda Nara

Wanda Nara confesó su mayor problema como millonaria

En diálogo con Sebastián Wainraich, Wanda Nara admitió que, cada vez que escucha anécdotas sobre vuelos en economy, no tiene nada para aportar. "La verdad es que yo nunca viajé en economy. No voy a inventar algo que no me pasó", dijo entre risas, dejando en claro que se trata de una situación que, lejos de incomodarla, la divierte. Según recordó, su primer viaje largo fue a Rusia y lo hizo directamente en clase business, cuando su entonces pareja Maxi López fue transferido al fútbol de ese país: "Menos mal porque sino hubiera llegado con una tortícolis tremenda".

Aunque el comentario generó sorpresa en el estudio, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) también aprovechó para reflexionar sobre el contraste con su propia historia. "Yo me hice de abajo", aseguró, y remarcó que en su vida atravesó distintas etapas y realidades. "Me subí a un subte, caminé, viví en distintos lugares de Zona Norte… estuve en todas las situaciones", explicó, marcando que esa experiencia le permite tener una mirada más amplia.

En ese sentido, Wanda Nara contó que intenta transmitirle esos valores a sus hijos. De hecho, reveló que ellos sí han viajado en clase económica para que puedan conocer distintas formas de viajar y aprender a valorar las oportunidades. "Viajar ya es para pocos y hay que valorarlo", sostuvo.

Además, compartió una situación cotidiana que refleja el crecimiento de sus hijos y el acceso que tienen a una realidad económica diferente. Según relató, hace unos días Valentino recibió una boleta a su nombre y se mostró sorprendido. "Me dicen ‘¿qué es esto? Yo soy chico, no tengo nada’", contó entre risas, explicando que decidió poner algunos bienes a nombre de ellos como una forma de asegurarles el futuro.

Wanda Nara y Valentino López

Lejos de despegarse de sus comienzos, la empresaria también destacó que conserva objetos que marcan su historia personal. Entre ellos, su primer auto: una Range Rover que aún mantiene y a la que, cada tanto, le hace algunos retoques. "Me la compré trabajando", remarcó con orgullo.

Así, entre humor y reflexión, Wanda Nara dejó en claro que, incluso dentro de los llamados "problemas de millonarios", también hay lugar para mirar hacia atrás y recordar de dónde viene. Asimismo, resaltó la importancia de trasmitirle a sus cinco hijos el poder ver otras realidades distintas a las que tienen ellos.