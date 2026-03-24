Confirmaron el polémico pedido de Leandro Paredes y Camila Galante en la escuela de sus hijos

Leandro Paredes volvió a estar en el ojo de la tormenta. De acuerdo a lo trascendido recientemente, el futbolista de Boca Juniors realizó un llamativo pedido junto a esposa Camila Galante que causó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

El escandaloso episodio que protagonizaron Leandro Paredes y Camila Galante

Leandro Paredes volvió a quedar envuelto en una nueva polémica tras conocerse un episodio ocurrido en la zona de Canning junto a su esposa Camila Galante que generó malestar entre padres y miembros del instituto educativo al que asisten sus hijos. Según trascendió, la situación habría estado marcada por actitudes que algunos testigos calificaron como innecesarias y puro divismo.

La información fue difundida por el periodista Sergio Rek a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde detalló el origen del conflicto: "Hay indignación en algunos padres de un colegio de la zona de Canning porque Camila Galante, esposa de Paredes, le pidió a las autoridades que sus hijos ingresaran más tarde para que nadie se cruzara con Leandro para no pedirle fotos". Esta zona es una localidad ubicada en el sureste del conurbano bonaerense, relativamente cerca del aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde muchos jugadores viven con sus familias.

Polémica por el presunto pedido de Leandro Paredes y Camila Galante

De acuerdo a su relato, la situación no quedó ahí ya que su pedido de que sus hijos entraran fuera del horario habitual siguió de otro requisito para el colegio. Según explicó Sergio Rek en su red social, "los directores entraron a las aulas para solicitar que los menores no fuesen 'atosigados' ni molestados con preguntas relacionadas a la actividad de su padre, jugador de Boca y la Selección Argentina". La versión no tardó en circular con fuerza en las diferentes plataformas y también generó repercusiones dentro de la escuela, donde el tema habría causado un llamativa debate entre los padres de los niños que asisten al lugar.

De esta manera, se generó una polémica por el presunto pedido que realizaron Leandro Paredes y Camila Galante en la escuela de sus hijos para evitar el acecho de otros alumnos y familias, en un intento por preservar su intimidad y evitar situaciones incómodas vinculadas a la exposición pública del deportista.

Polémica por el presunto pedido de Leandro Paredes y Camila Galante

Explosiva versión: vinculan a Leandro Paredes con Emilia Mernes

Desde que estalló el escándalo que tiene como protagonistas a Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel, comenzaron a circular múltiples versiones sobre qué habría originado el conflicto. Todo cobró mayor relevancia cuando se supo que Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram, un gesto al que luego se sumaron parejas de jugadores de la Selección Argentina, como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, lo que alimentó aún más las especulaciones.

En ese contexto, tomó relevancia una versión que vincula a la joven de Entre Ríos con Leandro Paredes, quien mantiene una relación de más de 15 años con Camila Galante. Todo habría comenzado en el festejo que los jugadores realizaron en el país tras consagrarse campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022. Según trascendió, Emilia Mernes asistió a esa celebración junto a su pareja, Duki.

Leandro Paredes

"Después pasaron cosas... Ahí no le gustaron a las mujeres de los jugadores. A mí me hablan de chats. Con el tiempo se fueron comentando de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina", contó el periodista Santiago Sposato reveló en Infama (América TV).

Con el correr de los días, el nombre de Leandro Paredes empezó a sonar fuerte. Por su parte, Ángel de Brito sostuvo que existió un intercambio de mensajes entre Emilia Mernes y un jugador de la “Scaloneta” que está casado, lo que habría generado que varias parejas de futbolistas decidieran dejar de seguir a la cantante en redes sociales como gesto de apoyo. Además, el conductor de LAM aportó un dato clave sobre el detrás de escena de la situación: la esposa del jugador involucrado se habría enterado de lo sucedido, lo enfrentó y finalmente optó por perdonarlo. “A ella le hizo la cruz”, aclaró, en referencia a la relación con la artista.