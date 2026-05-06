Así se hizo la tapa del libro de Oriana Sabatini: su amiga posó en una morgue

Salieron a la luz los detalles detrás de la tapa del libro de Oriana Sabatini, un trabajo que combinó creatividad, investigación y una puesta en escena tan realista como impactante. Lo que más llamó la atención en redes sociales fue que su amiga posó en una morgue para ser la protagonista.

Bocetos, arte y realismo: cómo se elaboró el primer libro de Oriana Sabatini

La directora creativa Loli Laboureau compartió el detrás de escena del proceso del primer libro de Oriana Sabatini. Mediante su red social de Instagram, la joven escribió: “Salió el libro de @orianasabatini y tuve el honor de ser parte de la tapa. Ori me contactó en enero. Un mes después, teníamos esto”, comenzó haciendo alusión a la tapa final.

Según relató, el proyecto tuvo un desarrollo poco convencional desde el inicio: “El proceso arrancó bocetando con IA para entender hacia dónde íbamos, y terminó en una morgue real porque no había otra forma de hacerlo bien”. Para lograr el nivel de realismo que buscaban, el equipo investigó en profundidad los cambios físicos que atraviesa el cuerpo tras la muerte: “Tuvimos que investigar cómo cambia la piel cuando muere, el color que toma, la textura”.

Oriana Sabatini

Las imágenes que compartió en su cuenta muestran distintos momentos de la creación de la tapa y contratapa del libro. En una de ellas, se puede ver a Eugenia, la modelo y amiga de Oriana Sabatini que participó en la imagen que lleva el libro, acompañada por Tiziana Sabatini. Ambas junto al resto de las personas involucradas armaron un set dentro de la morgue. En el lugar también hubo una computadora que registra la escena.

Así se hizo la tapa del libro de Oriana Sabatini

Loli Laboureau también mostró un primerísimo plano de unos labios entreabiertos, que fueron los protagonistas de la tapa, y las fotos de herramientas y elementos que fueron utilizados para la contratapa. Según contó la diseñadora creativa, la experiencia de trabajar en una morgue sorprendió al equipo: “Lo que más me sorprendió no fue el lugar en sí, sino la energía que había ahí: tranquila, pacífica. Las chicas que trabajaban eran jóvenes, de buena onda. Nada que ver con el preconcepto que uno construye. No había olor a nada”.

Así se hizo la tapa del libro de Oriana Sabatini

Por último, destacó que la propia Oriana Sabatini supervisó todo el proceso "a distancia con un link de Capture One, dirigiendo en tiempo real" y sumó: "Porque ella sabe exactamente lo que quiere". Así se hizo la tapa del libro de Oriana Sabatini: su amiga posó en una morgue y su hermana Tiziana fue parte del diseño general.

Así se hizo la tapa del libro de Oriana Sabatini

El rol de Tiziana Sabatini en el primer libro de su hermana, Oriana

El maquillaje estuvo a cargo de Tiziana Sabatini, quien también participó del diseño general de la tapa del primer libro de Oriana Sabatini, aportando una mirada clave para alcanzar la estética final. Tras salir a la venta, Catherine Fulop no dudó en expresar su orgullo y emoción al ver que este proyecto reúne a sus dos hijas. "Como si fuera poco, la vida hizo lo suyo: Tiziana, su hermana, creó el arte de la portada. Dos miradas, dos talentos, una misma historia latiendo", escribió la actriz venezolana en su red social.

Así quedó el diseño final del primer libro de Oriana Sabatini

Y agregó con felicidad: "No sé bien qué hice para merecer tanto… pero acá estoy, con el corazón lleno y los ojos brillosos. Qué emoción verlas volar, dos mujeres increíbles @orianasabatini y @tizianasabatinif". La noticia no no solo generó repercusión sino que también el resultado final causó un gran impacto visual por su nivel de realismo. Asimismo, el éxito comercial acompaña a las jóvenes desde antes de salir a la venta.