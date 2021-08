El 22 de julio Pampita y su marido Roberto García Moritan se convirtieron en padres juntos por primera vez de una hermosa y sana bebita a quien llamaron Ana. La pequeña abrió sus ojitos luego de un parto natural en el Sanatorio Otamendi y enriqueció la vida del matrimonio que ansiaba desde hacía 9 meses poder conocer la carita de su primera heredera, aunque ambos ya tiene hijos de sus respectivas exparejas. Por eso a dos semanas del nacimiento, desde CARAS Digital te mostramos las mejores 17 fotos de Ana en una galería de imágenes imperdible.

Las mejores fotos de Ana, la hija de Pampita, a dos semanas de su nacimiento.

La pequeña soñadora llegó a completar la familia ensamblada que tienen Carolina y Robert junto a los hijos que ella tuvo con Benjamín Vicuña, Bautista, Benicio y Beltrán, y Delfina y Santino, herederos que él tuvo con Milagros Brito. Y según contó la top model entre todos los hermanos se la pasan de brazo en brazo a Ana porque nadie la quiere soltar.

Pampita y Robert con Ana recién nacida.

Pampa no deja ni a luz ni a sombra a su hija, sólo lo hace unas poquísimas horas a la mañana cuando graba su programa "Pampita On Line" que se emite por Net Tv. y a la noche cuando es jurado de La Academia la lleva con ella y su marido la cuida en su camarín donde tiene hasta una cuna para que la beba descanse.

Ana, hermosa.

El lunes pasado Pampita volvió a su rol de jurado y llevó a Ana a ShowMatch donde se la presentó a Marcelo Tinelli en los camarines. De allí no sale en toda la noche: "La traigo conmigo porque entre que me cambio, me maquillan, y hago el programa son como 4 horas y es mucho tiempo sin darle de amamantar a la beba, por eso viene conmigo y Robert se queda cuidándola", contó la feliz madre.

Pampita y sus primeros contactos con Ana.

No te pierdas la inmensa galería de fotos con las mejores imágenes de Ana...

Pampita recordó su vida con Benjamín Vicuña con una inesperada reflexión

A días del nacimiento de su hija, fruto de su amor con Roberto García Moritán, Pampita volvió al trabajo y en Pampita Online reflexionó sobre su presente recordando cómo era su vida cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña con quien estuvo por más de 10 años en pareja y juntos tuvieron a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

Todo comenzó cuando la modelo le hizo frente a algunas críticas que recibió sobre su vuelta al trabajo: "Me parece que es algo personal. Hay gente que prefiere no trabajar un tiempo, y está perfecto. No podemos juzgarnos unas con otras, ni la sociedad. Porque hay otras mujeres, como yo, que tienen mucha energía, que les hace bien”, dijo.

"El año pasado estuve súper tranquila, así que este año no quiero desaprovechar la oportunidad de estar acá, con ustedes, haciendo un programa. No soy solo yo, son un montón de personas que también dependen de este programa, en cámara y fuera de cámara", siguió la top.

Luego, la jurado de La Academia, recordó su pasado y reflexionó: "Y en el caso de ShowMatch, es lindo ir todas las noches, me hace bien, me reconforta. Yo hace unos años recuperé mi carrera porque había vivido afuera mucho tiempo, y la cuido mucho. Me parece que esto es una escuela, que hay que estar haciendo cosas todo el tiempo. No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero. Es una elección personal que no la vivo como un sacrificio ni le estoy quitando tiempo a mis seres queridos. Estamos todos muy bien".

FL