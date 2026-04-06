Maxi López celebró su cumpleaños en Suiza: cena de lujo y looks match black and white

Maxi López se encuentra junto a su familia en Suiza, disfrutando de su cumpleaños 42. El 3 de abril, el exfutbolista recibió tiernos mensajes de parte de sus hijos y sus seres queridos, mientras terminaba de celebrar el festejo de su pequeña Elle, su única nena entre los menores. Es por eso que Daniela Christiansson decidió hacer una escapada familiar, para celebrar el cumpleaños de su esposo y las Pascuas. En lujosas postales, se lució una cena de gala y un look match que enamoró a todos.

Maxi López, Daniela Christiansson y sus hijos

El lujoso cumpleaños en Ginebra de Maxi López con su familia

En medio del fin de semana de Pascuas, Maxi López y su familia decidieron hacer una escapada hacia un lujoso hotel de Ginebra, Suiza. Allí, pasaron las fiestas del conejo y le realizaron una cena de gala al exfutbolista, en honor de su cumpleaños 42. Daniela Christiansson fue la encargada de compartir los detalles del mismo, en sus historias de Instagram. El lugar elegido fue el Hotel Mandarin Oriental, que se caracteriza por su habitación de gran tamaño y vista panorámica a la ciudad. Tras su llegada, Maxi López fue recibido con regalos gastronómicos y una botella elegante para celebrar.

El lujoso cumpleaños en Ginebra de Maxi López con su familia

Luego de unos momentos de paseos y acomodarse, cayó la noche y todos se vistieron para una cena en el restaurante del lugar. En composé, la pareja optó por un look black and white de gala. Maxi López lució un traje clásico y elegante, mientras que Daniela Christiansson optó por una falda ceñida al cuerpo negra y larga, combinado con un top de enganche en su cintura y un destacado escote en V. En la mesa, le sirvieron una picada de diferentes delicias del lugar, y en la intimidad el exfutbolista disfrutó de una noche en su honor por su cumpleaños.

El lujoso cumpleaños en Ginebra de Maxi López con su familia

El tierno look total black de Elle, en match con sus padres Maxi López y Daniela Christiansson

El black and white es uno de los clásicos al momento de lucirse en una noche de gala. Es por eso que Maxi López y Daniela Christiansson optaron por combinar sus looks, para la cena de cumpleaños en Ginebra del exfutbolista. Sin embargo, y si bien el match de estas tonalidades llamó la atención, los expertos fashionistas no tardaron en destacar que también unieron a la idea a su niña Elle.

En los videos y fotos que la modelo compartió en sus historias de Instagram, aparecía la hija mayor de la pareja, disfrutando de los lujos de un hotel de Suiza. Con un estilo princesa muy claro, eligió un vestido total black de volados. El mismo era transparente en su espalda, dandole un toque moderno, e iba en composé con el look que eligieron sus papás. De esta manera, dejó en claro que es una mini influencia de la moda, mientras mantiene su estilo mágico y personal.

En una cena lujosa, en un hotel de ensueño, y con su familia, Maxi López recibió los 42 años de la mejor manera y rodeado de amor y cariño. Si bien sus hijos con Wanda Nara no pudieron estar presentes, el exfutbolista recibió una sorpresa cuando Daniela Christiansson lo llevó a Ginebra a pasar unas Pascuas y un cumpleaños diferente al habitual. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar esto, y enviarle mensajes de felicitaciones a López y su familia.

A.E