El romántico mensaje de Daniela Christiansson por el cumpleaños de Maxi López: beso apasionado y declaración de amor

En una fecha más que especial, Daniela Christiansson sorprendió a Maxi López con un romántico saludo de cumpleaños. La modelo compartió en sus redes sociales una foto inédita y resumió con un tierno mensaje lo importante que es el exfutbolista en su vida y la de sus dos hijos, Elle y Lando.

El romántico saludo de cumpleaños de Daniela Christiansson a Maxi López

Desde sus historias de Instagram, Daniela Christiansson publicó una foto en la que se la ve dándose un apasionado beso con Maxi López. Pero lo que terminó de conquistar a sus seguidores fue el mensaje que acompañó la postal.

Daniela Christiansson y Maxi López

"Feliz cumpleaños a mi hombre increíble. El padre de mis hijos, mi ancla, mi lugar seguro", escribió la modelo sobre la tierna imagen, destacando el rol fundamental del exparticipante de MasterChef Celebrity en su vida y en su familia.

Sobre la misma foto, la influencer reveló la evolución del vínculo con el paso del tiempo. "Me enamoré de vos hace años y hoy te amo aún más. Incondicionalmente", expresó, reafirmando que el amor entre ellos no solo se mantiene a lo largo de los años, sino que crece día a día.

El romántico mensaje de Daniela Christiansson

Aunque suele mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada, Daniela Christiansson elige en ocasiones especiales abrir una ventana a su intimidad. Y este cumpleaños no fue la excepción: con una postal romántica y palabras cargadas de amor, dejó en claro la profundidad del lazo que los une.

Daniela Christiansson y Maxi López, de consolidar su romance en Europa a la mudanza a Buenos Aires

La pareja, que se conoció en Europa hace más de diez años durante la etapa futbolística de Maxi López, logró consolidar una relación basada en la estabilidad, el compañerismo y el bajo perfil. Juntos formaron una familia con Elle y Lando, sus hijos, y construyeron un matrimonio lejos de los escándalos.

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando

Cabe mencionar que en las próximas semanas la modelo arribará a la Argentina para instalarse en Buenos Aires junto al exfutbolista y sus dos hijos, Elle y Lando. La decisión acompaña el deseo del panelista de Telefe de reencontrarse con sus tres hijos mayores y apostar a una vida familiar más unida en el país. Así, mientras redefine su presente tras su regreso de Europa, la pareja se prepara para comenzar una nueva etapa, esta vez con base en la Argentina.