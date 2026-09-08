Las mejores fotos de India Arana y María Susini en Bali: surf, playa y templos

A pocos días de haber cumplido 50 años, María Susini emprendió un viaje especial junto a sus tres hijos, India, Yaco y Moro, y eligió como destino uno de los lugares más paradisíacos del mundo: Bali, Indonesia. A través de las redes sociales, la familia compartió algunas postales de estas vacaciones en las que el surf, las playas y los paisajes de la isla fueron protagonistas.

Las mejores fotos de las vacaciones de María Susini y sus hijos en Bali

India Arana, la hija mayor de la modelo y Facundo Arana, publicó una serie de imágenes de la travesía. En las fotos se la puede ver junto a su mamá y sus hermanos disfrutando de distintos momentos del viaje, entre jornadas frente al mar y recorridos por algunos de los tradicionales templos de Bali.

India Arana mostró las mejores fotos de sus vacaciones en familia.

La publicación no pasó desapercibida para María Susini, quien dejó un cariñoso comentario para su hija. “Qué linda sos, qué lindo es Bali y qué buen viaje estamos teniendo. Pura vida”, escribió la modelo, dejando en claro cuánto está disfrutando de esta experiencia junto a sus hijos.

Uno de los grandes protagonistas de las vacaciones familiares es el surf, una actividad que forma parte de la vida de los Susini-Arana desde hace años. Las imágenes compartidas desde Bali muestran a los hermanos disfrutando del mar y practicando este deporte, que también es una de las grandes pasiones familiares.

India Arana y su hermano, Yaco, en las playas de Bali.

Las postales del viaje también muestran otra faceta de la estadía: los recorridos por templos y distintos paisajes de la ciudad, en una combinación de naturaleza, aventura y cultura que la familia aprovechó para compartir durante estos días.

El viaje llega además en un momento especial para María Susini. El pasado 21 de agosto, la modelo cumplió 50 años, una fecha que celebró rodeada de sus seres queridos. India también había compartido entonces algunas imágenes junto a su mamá para saludarla públicamente por su cumpleaños.

María susini posó con los paisajes de Indonesia.

El viaje familiar después de la separación de Facundo Arana

En las vacaciones, Facundo Arana no forma parte del viaje. El actor y María Susini confirmaron a comienzos de 2026 el final de su relación después de casi dos décadas juntos y tres hijos en común. El actor, por su parte, habló públicamente sobre la situación y destacó el vínculo familiar que mantienen y el bienestar de sus hijos.

Desde entonces, ambos continúan compartiendo la crianza de India, Yaco y Moro, aunque cada uno transita su vida por separado. En este caso, la modelo eligió disfrutar de unos días junto a sus hijos en Indonesia y fue India quien permitió conocer parte de esta aventura familiar a través de sus redes sociales.

La familia recorrió los templos de Bali en medio de sus vacaciones.

Con Bali como escenario, el mar como protagonista y el surf como una de sus actividades favoritas, María Susini atraviesa así sus primeros días después de los 50 con una postal que resume el espíritu de estas vacaciones: familia, naturaleza y tiempo compartido.