Las mejores fotos de la escapada de Nicole Neumann con Manu y Cruz Urcera a Villa La Angostura

El presente familiar de Nicole Neumann está atravesado por un clima de plenitud. Hace apenas una semana, la modelo celebró junto a Manu Urcera su segundo aniversario de casados con fotos inéditas de su boda, recuerdos de su embarazo y un gesto romántico del piloto que cautivó a sus seguidores.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Esa misma energía de nostalgia, amor y celebración parece haber inspirado la escapada que la pareja realizó días después a Villa La Angostura, uno de sus lugares preferidos para desconectarse. Instalados entre bosques, lagos y un paisaje patagónico que invita a bajar revoluciones, Nicole, Manu y el pequeño Cruz disfrutaron de sus primeros días de verano como familia.

Las fotos más tiernas de la escapada familiar

En sus historias de Instagram, Nicole Neumann publicó una serie de imágenes que rápidamente llamaron la atención. En una de ellas se puede ver a Manu Urcera sosteniendo en brazos a su hijo Cruz, una escena que la modelo acompañó con la palabra “Ellos”, destacando la complicidad entre padre e hijo. En otra postal, Neumann aparece sentada en la orilla del lago junto al pequeño, ambos de espaldas, observando el paisaje patagónico.

Nicole Neumann, Manu y Cruz Urcera

Además, compartió una imagen donde sostiene a Cruz mientras él mira fijo el paisaje. Estas fotos muestran a una Nicole Neumann enfocada en la maternidad, disfrutando del presente y del crecimiento de su hijo menor. La tranquilidad del entorno y la intimidad del viaje reforzaron la sensación de familia consolidada que la modelo transmite desde hace meses.

Cómo fue la historia de Nicole Neumann y Manu Urcera

El presente luminoso de la pareja tiene un trasfondo tan impensado como romántico. Nicole Neumann reveló en una entrevista que el primer contacto con Manu Urcera ocurrió gracias a una manicura, cuyo esposo también corre en el mundo del automovilismo. El piloto llevaba tiempo insistiendo para llegar a la modelo, pidiendo su teléfono a conocidos del ambiente de la moda, pero el vínculo finalmente se dio por esa casualidad inesperada.

Nicole Neumann y Cruz Urcera

Nicole Neumann admitió que al principio dudó por la diferencia de edad y sus propias expectativas, pues, como madre de tres, buscaba estabilidad y contención. Sin embargo, la madurez de Manu Urcera, su rápida integración con sus hijas y su compromiso con la familia la conquistaron por completo. Después llegaría la boda en 2023 y el nacimiento de Cruz en 2024, sellando una historia que hoy sigue creciendo entre viajes, recuerdos y nuevas experiencias compartidas.