Nicole Neumann impone el enterizo airflow ideal para el verano: total white, liviano y boho chic

Nicole Neumann es de las modelos más importantes de las redes sociales. Con su estilo bohemio y su amor por la naturaleza, marca las mejores prendas de cada temporada que se vuelven ideales para toda clase de eventos, pero siempre buscando la comodidad y lo holgado. Es por eso que, para una presentación de su marca de cremas, decidió dar cátedra e impuso el enterizo airflow ideal para el verano. Rápidamente, los expertos fashionistas coincidieron con ella.

El verano llegó y las celebridades comenzaron a elegir sus favoritos, para imponer diferentes prendas según sus estilos personales. Nicole Neumann es la reina de las tendencias y demostró lo mejor de la ropa liviana y fresca para un día en la playa o un evento elegante bajo el sol de la nueva temporada. La modelo participó de un importante inauguración de su línea de cremas NE, donde dio cátedra del enterizo perfecto para las altas temperaturas, sin perder la sofisticación.

Se trata del enterizo airflow, que enfatiza lo liviano y fresco del tejido, mientras mantiene el estilo boho chic que tanto le gusta a la modelo. Se trata de una prenda holgada, total white, con puños cerrados en las mangas y los tobillos, y detalles de volados. Nicole optó por lucirlo abierto en el pecho, destacando la presencia de su bra de encaje, jugándosela por un detalle sensual. Finalmente, le dio su estilo bohemio con un cinturón de gran tamaño de cuero, que combinaba con sus sandalias, del mismo material y color.

Nicole Neumann: la reina de las tendencias en el verano

Nicole Neumann no duda en mostrar las mejores tendencias del verano, y para eso eligió el total white como su predilecto. En su cuenta de Instagram, los expertos fashionistas destacaron que varias de sus prendas iban por los colores claros o los detalles en blanco, sin perder de vista el mocha mousse como el elegido del año por pantone. Entre vestidos, pantalones y camisas holgadas, la modelo demostró que el boho chic es la tendencia perfecta para las altas temperaturas, volviéndose de las más observadas por todos al momento de elegir una prensa.

Nicole Neumann llegó para marcar lo mejor del verano, y abrió la temporada del enterizo airflow, con aires de liviandad y elegancia, manteniendo la frescura de la tela. Sus seguidores y los expertos fashionistas no tardaron en comentar el posteo y destacar el look como el perfecto para las altas temperaturas. La modelo no duda en dejar su marca en la industria de la moda, sobre todo eligiendo sus favoritos, que pueden ser utilizados para cualquier ocasión, ya que fusionan la comodidad y sofisticación de los detalles.

