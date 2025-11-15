Allegra Cubero le dijo adiós a los minivestidos y deslumbró con el estilo de lencero que arrasa esta primavera. La adolescente siguió los pasos de su mamá, Nicole Neumann, y posó con uno de sus modelos favoritos.

Adiós a los minivestidos: Allegra Cubero sigue los pasos de su mamá y deslumbra con el lencero que arrasa esta primavera

Día a día, Allegra Cubero demuestra que tiene un lugar propio en el universo de la moda. A pocos meses de cumplir 15 años, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero consolida un estilo personal que combina frescura y delicadeza.

Allegra Cubero

Su última aparición en redes sociales volvió a confirmar esta evolución: la adolescente compartió en su cuenta de Instagram dos fotos donde luce un vestido lencero que ya se posiciona como uno de los favoritos de la temporada de primavera.

El diseño en cuestión no es un lencero clásico. Allegra Cubero eligió una versión más sofisticada, confeccionada en satén suave, con paneles de encaje estratégicos y un corte asimétrico que estiliza y suma movimiento. Este tipo de silueta, conocida en el mundo de la moda como slip dress couture, se distingue por la mezcla entre simplicidad y alta costura. Es el mismo estilo que suelen usar referentes como Juliana Awada, Pampita y, por supuesto, Nicole Neumann, quien convirtió este tipo de vestidos en un sello personal.

Nicole Neumann

En las imágenes se la ve relajada pero impecable: primero sentada en una mesa al aire libre, con un beauty look natural y un gesto sereno; luego frente a un espejo intervenido con frases motivacionales, donde el lencero resalta aún más gracias al juego de luces. Allegra Cubero transmite seguridad y un refinamiento que comienza a ser parte de su identidad pública.