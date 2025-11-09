Nicole Neumann festejó su segundo aniversario con Manu Urcera: regalos y fotos inéditas con su hijo Cruz

Nicole Neumann y Manu Urcera celebraron su segundo aniversario de casados con una publicación con toques de nostalgia y gestos románticos. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió fotos inéditas de su boda y del comienzo de su historia juntos, además de un tierno video en el que su hijo Cruz, fruto de su relación con el piloto, se roba toda la atención.

Nicole Neumann compartió tiernas postales por su aniversario con Manu Urcera

En una de las imágenes compartidas por Neumann, se la ve radiante vestida de blanco, caminando tomada de la mano de Urcera entre una lluvia de arroz. “¿En qué momento pasaron ya dos años de esto? ¡Y de que hacía apenas días nos enterábamos que Cruz ya estaba en camino!”, escribió Nicole sobre la foto, recordando el día en que dieron el sí y el inicio de su maternidad junto a su flamante esposo.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Luego, compartió un collage con distintas postales que resumen aquel tiempo: su panza de embarazo, una selfie en pareja desde la cama y una toma del anillo de compromiso. “Cuántos recuerdos activados”, expresó con ternura, mencionando a su marido.

Nicole Neumann y Manu Urcera

El festejo también tuvo su toque romántico. Urcera sorprendió a Nicole con un arreglo de rosas rojas intercaladas con bombones, un regalo que la modelo mostró orgullosa en sus redes. En la tarjeta se leía: “Feliz aniversario. Te amo. Manu”. En el video que publicó, se ve la mano de su pequeño Cruz intentando alcanzar uno de los bombones, mientras su mamá ríe detrás de cámara y le habla.

Con esta celebración, la modelo y el piloto coronan un año lleno de cambios. Además de su reciente maternidad, ambos disfrutaron de su primera temporada como familia entre viajes, festejos y múltiples planes. La pareja, que se casó en 2023 en una ceremonia íntima en la Patagonia, atraviesa un presente pleno, compartiendo la crianza de Cruz y los momentos cotidianos de su nueva vida juntos.

Así es que, entre flores, regalos, recuerdos y sonrisas, Nicole Neumann resumió el espíritu de su publicación y la ocasión con una frase sencilla y muy significativa: “Te amo, @manurcera”, concluyó la modelo.

F.A