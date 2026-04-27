La nueva vida de Andrea Trofimczuk, la mamá de Franco Colapinto: de vender ropa a la Fórmula 1

Andrea Trofimczuk, la mamá de Franco Colapinto, transita una nueva vida que la llevó de vender ropa a acompañar a su hijo en la Fórmula 1. Su recorrido se vincula con etapas familiares y proyectos personales que se combinaron con el crecimiento deportivo del piloto, en un proceso que incluyó decisiones y cambios que marcaron su historia.

La nueva vida de Andrea Trofimczuk, la mamá de Franco Colapinto

Andrea Trofimczuk, la mamá de Franco Colapinto, vive una etapa distinta que une sus proyectos personales con el camino de su hijo en la Fórmula 1. Su presencia constante y el rol que asumió en cada momento del piloto reflejan un recorrido en el que se integraron esfuerzo, acompañamiento y situaciones que definieron a la familia entera.

Andrea Trofimczuk y Franco Colapinto

Detrás del fenómeno del deportista argentino en las competencias internacionales, la presencia de su madre gana un terreno protagónico. De perfil bajo y siempre lejos del foco mediático, la emprendedora se convirtió en uno de los pilares emocionales del piloto, sosteniendo con constancia y dedicación un camino tan exigente como el deporte profesional.

Cabe destacar que Andrea Trofimczuk es madre de Franco y también de Martina Colapinto, y durante años construyó su vida familiar acompañando de cerca la pasión de su hijo. Aunque su relación con Aníbal Colapinto terminó, ambos padres continuaron apoyando a su hijo en cada decisión importante que tuvo el joven en su vida.

Andrea Trofimczuk, Aníbal, Martina y Franco Colapinto

Uno de los momentos más desafiantes llegó cuando el deportista tenía recién 14 años y decidió dar el salto a Europa con el fin de seguir persiguiendo su sueño. Para la familia fue una decisión difícil, pero la madre del piloto supo cómo acompañarlo y darle el respaldo necesario para que él lograra crecer y adaptarse en un ambiente competitivo y exigente.

De vender ropa en Facebook a la Fórmula 1: La historia de Andrea Trofimczuk, la mamá de Franco Colapinto

A lo largo de su vida, Andrea Trofimczuk vivió distintas situaciones que marcaron su camino con el esfuerzo y la resiliencia. Durante un tiempo, emprendió con la venta de ropa a través de Facebook, mostrando su emprendimiento Incluso contó que cuando Franco Colapinto le contó que había logrado dar el salto a la Fórmula 1 estaba trabajando.

Andrea Trofimczuk, Martina y Franco Colapinto

“Ahí está la siembra de todo el esfuerzo que ha puesto Franco en esta pasión que es su vida”, contó la emprendedora. Además, destacó que tanto ella como el resto de la familia sufrieron por el largo y duro camino que atravesó el piloto para conseguir su sueño. “Sufrimos todos. Fue un camino muy largo y duro”, continuó.

Por otro lado, Andrea Trofimczuk siempre destacó que el camino fue largo y difícil, con altibajos que pusieron a prueba a toda la familia. Sin embargo, cada paso fue consolidando la carrera de Franco Colapinto y fortaleciendo el vínculo y apoyo de su madre. Una imagen que recorrió el mundo fue el abrazo entre ambos tras una clasificación histórica en Bakú, una escena que sintetiza años de sacrificio.

Andrea Trofimczuk y Franco Colapinto

Andrea Trofimczuk, la mamá de Franco Colapinto, vive una etapa marcada por el presente de su hijo dentro de la Fórmula 1. El camino de la madre del piloto está marcado por sus inicios vendiendo ropa en Facebook hasta el apoyo constante en la carrera de su hijo. Su presencia y el rol asumido en cada etapa muestran un recorrido en el que ambos se acompañaron en cada paso.

VDV