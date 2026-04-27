Gala de CARAS 2026: fotos, looks y todos los detalles del mega evento

REVISTA CARAS celebró sus 33 años con una gala en la que la moda y las celebridades se unieron en una noche única. El lugar elegido fue el Palacio Reconquista y, por primera vez en la historia del evento, se pudieron ver todos los detalles de la mega fiesta a través de un streaming exclusivo, transmitido por el canal de Youtube oficial de CARAS y por CARAS TV.

REVISTA CARAS celebró sus 33 años con una mega gala

El Palacio Reconquista se vistió de gala, y nunca mejor dicho, para recibir a los invitados que se acercaron a la mega fiesta por los 33 años de CARAS. Las celebridades más importantes del país desfilaron por la espectacular alfombra roja, que comenzó a las 19 horas y tuvo una cobertura especial en colaboración con E Entertainment, una de las grandes sorpresas de la noche. Wally Diamante y el equipo de Grupo Mass participaron de la convocatoria de los invitados.

MAURICIO MACRI EN LA GALA DE CARAS 2026

El detrás de escena de la gala de CARAS 2026

Candela Ruggeri, Fabián Paz, Angie Landaburu y Lara Simone, fueron los anfitriones de lujo y transmitieron en vivo todo lo que sucedió puertas adentro. Por primera vez, la gala contó con una transmisión en simultáneo por el canal oficial de Youtube de CARAS y CARAS TV. Celeste Gonzalez Mud estuvo a cargo del retoque y make up de las celebridades de la gala de Caras y el streaming.

Fabián Paz

Susana Giménez, Moria Casán, Pampita, Juana Viale, Valeria Mazza, Laurita Fernandez, Esteban Lamothe, Debora Nishimoto, Chloe Bello, Benjamin Vicuña, Agustina Casanova, Julieta Poggio, Pamela David, Angie Landaburu, Rosella della Giovampaola y Daniela Urzi

Moria Casan

Valeria Mazza

La ambientación del Palacio Reconquista estuvo a cargo de Oviedo Eventos, que aportó su impronta para realzar el evento con un estilo distintivo. El estudio Gardenia, liderado por la ingeniera Vanesa Veloso sumó su sello con una intervención vegetal que recorrió todo el salón, en diálogo con la propuesta de Mirnadeco, responsable de las esferas e instalaciones inmersivas pensadas para generar experiencias fotográficas. El mobiliario estuvo a cargo de Silvana Zarza, quien además colaboró en la coordinación junto a Ezequiel, Gardenia y Mirna. La espectacular decoración de la Gala 33 de Caras estuvo a cargo de los equipos de Ezequiel Deco, Myrna Deco, Gardenia y Nutz ambientaciones.

Pampita vestida por Carolina Herrera

Jetour asume un rol central como main sponsor de la noche que reúne a las celebrities más destacadas. La automotriz acompaña a las figuras y referentes que marcan tendencia en el mundo del espectáculo, reforzando su posicionamiento en un entorno vinculado al diseño y la sofisticación. De esta manera, Jetour se integra a la gala que define uno de los encuentros más esperados del calendario social”.

EL BACK DE LA GALA DE CARAS 2026

Juana Viale vestida por Gabriel Lage

Agustina Casanova por Marcelo Zanek

Daniela Urzi por Fabián Zitta

La gran tapa de la gala de CARAS 2026

Como no podía ser de otra manera, la gala de CARAS trajo consigo la icónica tapa para la revista, que contará con una edición especial. Las celebridades posaron frente a la cámara para inmortalizar una noche llena de momentos únicos.“La iluminación siempre es fundamental para las fotos de una fiesta. Y en el caso de las celebridades, esto es aún más especial. Por eso recurrimos a Mega Foto que con sus equipos Visico podemos tener un set de iluminación portátil que lo llevamos al evento”, explicó Federico de Bartolo, editor jefe de Caras, sobre la importancia de haber contado con set especial para la ocasión con luces y equipos de primer nivel.

De Bartolo dio detalles del trabajo realizado en la producción de las fotos más esperadas de la noche: “Nos manejamos con tres cajas de luz grandes, dos cajas que van desde abajo para tener una iluminación pareja. Eso es fundamental, sobre todo para que las celebridades confíen en que el producto va a ser impecable”. Además, indicó que el evento contó con puntos fotográficos para realizar entrevistas digitales y toma de imágenes.

Así fue la gala de CARAS 2026 por dentro

Además de la alfombra roja, el streaming y la impresionante tapa de la edición especial de Revista CARAS, la mega fiesta contó con comida gourmet, tragos, espectáculos de primer nivel y tres momentos muy importantes.

EL BACK DE LA GALA DE CARAS 2026

El primero de ellos fue el discurso de Jorge Fontevecchia, "33 años de Caras, y 33 no es un número cualquiera, los médicos piden decir 33 para auscultar la saludad de los pacientes, 33 fueron los años de Cristo, aquellos que crean en la numerología 33 representa la maestría espiritual, la compasión universal y el amor desinteresado y también en la numerología pitagórica 33 es el “número maestro” por eso el grado 33 es el cargo máximo en la masonería y en Cabalá se lo relaciona con el nivel de Tiferet en el Árbol de la Vida, que representa el corazón, la belleza y el equilibrio", arrancó diciendo el cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network.

Jorge Fontevecchia junto a su pareja, la periodista Gabriela López

"33 años atrás nos retrotraen a finales de 1992 cuando fue lanzada la revista Caras en una Argentina que por entonces estaba en el apogeo material de la estabilidad económica de aquella década, con el mundo convencido que se había llegado al fin de la historia en materia de democracia y capitalismo tras la caída del Muro de Berlín que en Perfil se encuentra la mayor cantidad de bloques fuera de la propia Alemania", agregó.

En esa misma sintonía, el discurso de Fontevecchia continuó: "Al año siguiente, 1993, se lanzó Caras en Brasil y al siguiente, 1994, en Portugal desde donde surgió la inspiración de Caras TV que en Europa ya lleva trece años de larga y frondosa vida, fue lanado en 2013. Y justo con este año 33 de la revista Caras se inició el tercer años de Caras TV en Argentina con una programación más madura, más amplia, con más figuras y con más alcance porque se suman a todos los cable operadores Flow en el 26 de su dial junto a todos los canales de televisión abierta y noticias.

En primer lugar se suma "Así viven las estrellas", un programa enfocado en mostrar las mansiones de las celebridades, luego llega "CARAS GLAM" con Marcelo Polino, un talk show que tendrá entrevistas, juegos y secretos revelados.

También se suma "Studio Paradiso" con la conduccion de Donato De Santis y Martín Rubanetti, quienes viajarán y compartirán la mejor gastronomía mientras que una nueva temporada de Red Carpet llega de la mano de Adriana Salgueiro y Andrea Brisso.

Lucía Ugarte llega a la pantalla de Caras Tv con su clásico programa "Chicas Guapas" y Cale Ruggeri se ubica como conductora de "Famosos Online". Por su parte, Anamá Ferreira estará al frente de Caras Fashion para mostrar toda la intimidad de los mejores desfiles del mundo y Caras Realeza será el programa encargado de acercar las historias de los royals a la argentina.

Martín Rubinetti también estará al frente de "Go Luxury Travel", un programa que recorrerá el mundo hablando de gastronomía y lifestyle. También llega "Miami Latina Voices", "Caras TV Prime" con Joel Rossi y "Código Deseo" con la conducción de Luciana Salazar.

"Caras News" estará conducido por Vanina Balena y Florencia Lema y habrá un especial con los mejor de "+ Caras" el ciclo de Héctor Maugeri.

IQYI, la plataforma de series asiáticas también será parte de esta programación exclusiva.

Por último, Gym UP con la conducción de Ivana Medail e "Intelexis" con Guillermo Capuya en un formato dedicado a contarte todo lo que tenés que saber sobre bienestar y salud y Barby Franco llega con "Música Total".

Además de televisión abierta Caras Tv también se transmite digitalmente con su amplísima red de usuarios únicos web y redes sociales, la mayor cantidad de cualquier marca de entretenimiento en Argentina.

Pero Caras no es solo una revista, un canal de televisión y un sitio digital, es una marca de estilo de vida con todas sus extensiones, eventos, desfiles, hasta una isla en Brasil y un barrio cerrado que lleva su nombre. Por eso estamos anunciando que se suma al equipo como directora de la marca Caras Argentina Mercedes Funes de amplia experiencia en medio de comunicación".

EL BACK DE LA GALA DE CARAS 2026

Para cerrar, Jorge Fontevecchia declaró "Hoy un anuncio más, nos acompañan en este evento el Vicepresidente Senior de Distribución, Marketing y Creatividad de NBC Universal:

Marcello Coltro, el Vicepresidente Senior Negocios y Asuntos Legales de NBC Universal: Sally Ng , el Presidente de la División International de Networks y Consumo Director de NBC Universal: Gus O'Brien, el Vicepresidente de Asuntos Comerciales y Legales en NBC Universal: Marcel Barbalho, y el Director Senior de Marketing de NBC Universal: Raúl Miranda; todos de visita en Argentina entro otros motivos para la firma de un acuerdo por contenidos y marcas audiovisuales entre NBC Universal y Perfil. Gracias y disfruten la noche".

También se sumó Luis Maluf, director general de CARAS BRASIL, que quiso participar a través de un video que envío desde San Pablo.

Por último, llegó la presentación de la nueva programación de CARAS TV, a cargo de Marcelo Polino, una de las estrellas que se suman.

En sintonía con el espíritu de la Gala de Caras, Stella Artois acompañó la experiencia con una propuesta que combina disfrute y elegancia. Con un stand propio y espacios de degustación, la marca invita a los presentes a brindar con sus icónicos porrones, en versiones con y sin alcohol, pensadas para cada estilo. Como toque distintivo, su nueva Stella Artois Gold dijo presente con un exclusivo bandejeo en el sector VIP en una noche donde el lujo es protagonista.

El Back de la gala de CARAS 2026

Mi Victoria by Leandro Paredes estuvo presente en la Gala Anual 33 Años. La estrella de Boca Juniors no quiso perderse de estar en el evento más importante de CARAS con una selección de vinos de su línea Malbec y Chardonnay, elegidos por su sommelier.

Para acompañar la selección de vinos, una propuesta de quesos premium de la mano de Quesos Vaquero, con variedades como parmesano, reggianito, Goya, sardo y provolone, entre otros.

Intensamente catering estuvo a cargo de las delicias que se disfrutaron a lo largo de esta noche tan especial.

El cierre de la noche se coronó con un momento de cuidado y bienestar de la mano de Lidherma, que acompañó la despedida de los invitados con un regalo especial. El obsequio incluyó una crema Renovage Sensitive Skin, ideal para la renovación de pieles sensibles, junto a una emulsión descongestiva para párpados”. Además, las fragancias de Tom Ford fueron el regalo perfecto para las celebridades más especiales de esta gala.

CANDE RUGGERI Y FABIÁN PAZ CONDUCIENDO EL STREAMING DE CARAS

Pampita en el Back de la gala de CARAS 2026

Agustina Casanova en el back de la gala de CARAS 2026

Francisco De Narváez y su esposa Carolina "Cuki" Klemencic

De esta manera pasó una nueva edición de la Gala de CARAS. La revista celebró sus 33 años por todo lo alto, en una noche única que reunió a las celebridades más importantes del país y estuvo repleta de glamour, moda y momentos especiales. Una fiesta que, seguramente, quedará en la memoria de todos aquellos que dijeron presente y se acercaron a celebrar en una jornada tan significativa.