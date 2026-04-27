De Luciana Salazar y Barby Franco a Donato de Santis y Marcelo Polino: las nuevas celebridades que se suman a CARAS TV

La Gala de CARAS no solo reunió a lo mejor de la moda, sino que además fue el marco perfecto para uno de los grandes anuncios de la noche. Tras la expectativa que se había generado, finalmente se dio a conocer la nueva programación de CARAS TV, con figuras como Marcelo Polino, Luciana Salazar, Cande Ruggeri, Donato de Santis, Barby Franco y Anamá Ferreira. Además, se anunció que el canal llegará a Flow.

Las estrellas que llegan a CARAS TV

Sin dudas, una de las grandes sorpresas de la gala de CARAS fue el anuncio de la nueva programación de CARAS TV. El canal apuesta por una nueva grilla, repleta de figuras y de opciones para todos los gustos.

Marcelo Polino será uno de los grandes nombres que podrán ver en la nueva programación de CARAS TV. El legendario periodista tendrá bajo su ala un ciclo de entrevistas en las que, fiel a su estilo, revelarás los secretos y aquellas historias que vale la pena conocer de las figuras más importantes de la Argentina en Caras Glam.

A él se sumará Luciana Salazar, que también tendrá su programa propio. En el caso de la actriz y conductora, llevará adelante Código Deseo!, un programa en el que el tabú no existe.

Por su parte, Donato de Santis estará acompañado de Martín Rubanetti en Studio Paradiso para contar todas las novedades sobre la gastronomía y, de esta manera, el placer es protagonista.

Cande Ruggeri también se suma a la pantalla de Caras TV y llevará adelante Famosos Online, un programa dedicado a la moda y el universo digital que rodea a las celebrities. Además, Barby Franco conducirá Música Total con todas las caciones que son tendencia en este 2026.

Cande Ruggeri

Anamá Ferreira estará al frente de Caras Fashion, un programa para analizar los desfiles más importantes del mundo. En Red Carpet, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso también mostrarán los looks que revolucionan las pasarelas.

Pero ellos no serán los únicos. Marcelo Polino dio pie a un spot en el que se mostraron todas las novedades que vendrán en CARAS TV. Será un año cargado de propuestas diferentes y variadas, que buscarán llegar a todos los públicos.

CARAS TV se renueva y busca seguir creciendo. La nueva programación fue presentada en la Gala de CARAS y llega repleta de nombres importantes como Marcelo Polino, Luciana Salazar, Barby Franco, Donato de Santis, Cande Ruggeri y Anamá Ferreira, una constelación de estrellas que llegarán para poner su propia impronta y meterse de lleno en la casa de miles de personas, como han hecho a lo largo de su trayectoria.