La particular declaración de Kennys Palacios sobre su vínculo con Wanda Nara: "Lo que pasó"

La relación entre Kennys Palacios y Wanda Nara, antes muy cercana, atraviesa un momento complejo. La ausencia de apoyo público de Wanda hacia Kennys en Gran Hermano y su exclusión de la serie vertical que protagoniza comenzaron a sembrar dudas sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Un vínculo que se resquebraja

Desde el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano, la falta de respaldo visible por parte de Wanda Nara llamó la atención de seguidores y medios. El silencio y la poca interacción entre ellos alimentaron rumores acerca de una supuesta ruptura en su amistad. A esto se sumó la noticia de que Kennys no formará parte del elenco de la nueva serie vertical vinculada con Wanda, decisión que sorprendió a muchos dada su historia conjunta.

Kennys Palacios//Instagram

En diálogo con Infama (América), Kennys se mostró tranquilo pero honesto al referirse a lo ocurrido. “A mí, una historia no me hace ni más ni menos amigo de una persona”, afirmó, dejando entrever que, aunque hay distancia, valora el pasado compartido. Sin embargo, no ocultó que existe algo pendiente: “Yo estoy tranquilo porque yo sé lo que pasó entre nosotros”. Esta frase dio pie a múltiples especulaciones sobre qué pudo haber tensionado su vínculo con Wanda Nara.

Kennys Palacios y Wanda Nara//Archivo

Además, el estilista agregó un toque de humor y crítica al hablar de su exclusión en la serie: “Se ve que no pensaron en mí, llamaron a otro personaje. Me contaron que Lucas Spadafora hace el papel de un peluquero y maquillador”. Con este comentario, Kennys no solo confirmó que no será parte del proyecto sino que tampoco guarda resentimientos abiertos.

Kennys Palacios//Instagram

Nuevas oportunidades y recuerdos compartidos

Aunque su relación con Wanda parece haber cambiado, Kennys Palacios aseguró que estaría dispuesto a trabajar junto a ella en otros contextos laborales. “Me encantaría estar en MasterChef”, reveló, mostrando que mantiene puertas abiertas para posibles colaboraciones futuras. Este deseo no hace más que evidenciar su profesionalismo y su capacidad para separar lo personal de lo laboral.

Por otro lado, Kennys también expresó confusión respecto a su exclusión en la serie: “Yo pienso que ellos creían que yo seguía dentro de la casa de Gran Hermano, una ficción no se hace de un día para el otro”. Con esta reflexión, el estilista dio a entender que quizás existieron malentendidos o falta de comunicación que afectaron las decisiones de producción.

Lo cierto es que la relación entre Kennys Palacios y Wanda Nara parece haberse enfriado, al menos públicamente. Mientras algunos interpretan estas señales como el fin de una amistad, otros prefieren esperar a que ambas partes aclaren los motivos detrás de este distanciamiento. Por ahora, queda claro que algo sucedió entre ellos, aunque ninguno ha detallado la naturaleza exacta del conflicto.