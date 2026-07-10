Zaira Nara y Barby Franco imponen una nueva tendencia en decoración de estilo country

Zaira Nara y Barby Franco no solo marcan tendencia con sus looks, sino también con los espacios que habitan. A través de las imágenes que comparten en redes sociales, ambas dejan ver una cuidada selección de muebles, materiales y objetos decorativos que reflejan una estética cada vez más presente en el diseño de interiores.

Zaira Nara y Barby Franco

Se trata del country contemporáneo o country chic, un estilo que reinterpreta el clásico ambiente campestre con una mirada más moderna y sofisticada. La combinación de madera, fibras naturales, cuero vacuno y piezas de diseño da como resultado espacios cálidos, luminosos y elegantes, ideales tanto para casas de campo como para viviendas urbanas.

El rincón country de Zaira Nara

Zaira Nara apostó por unas butacas tapizadas en cuero vacuno con pelo sintético para ambientar su estudio, un espacio donde predominan la luz natural y los materiales nobles. La elección de este mobiliario, característico del estilo country chic, aporta textura y personalidad sin perder el aire contemporáneo que define al ambiente.

El estudio de Zaira Nara

Las piezas, con estructura tubular cromada, se integran con una alfombra de fibras naturales, grandes ventanales de hierro negro y una vista abierta hacia el jardín, creando una conexión fluida con el exterior. La combinación de tonos tierra, blanco y negro completa una propuesta equilibrada que refleja una versión moderna y sofisticada de la estética campestre.

El living de Barby Franco y Fernando Burlando

En la casa que comparte con Fernando Burlando, Barby Franco trasladó esta misma estética al comedor principal. Allí, las sillas revestidas en cuero vacuno acompañan una gran mesa de madera maciza y se integran con textiles naturales y una base de colores neutros que aportan armonía al ambiente.

El living de Barby Franco y Fernando Burlando

La decoración se completa con un imponente candelabro de cristal que suma un aire clásico, además de arreglos realizados con pampas y ramas secas que dialogan con las vigas de madera a la vista. El resultado es un espacio que combina el encanto de lo rústico con detalles refinados, una de las principales características del country chic actual.

Cada una con su estilo, Zaira Nara y Barby Franco coinciden en una misma apuesta decorativa que gana protagonismo entre diseñadores e interioristas. Materiales nobles, texturas naturales y muebles de fuerte personalidad son las claves de una tendencia que deja atrás la imagen tradicional del campo para adaptarse a los hogares contemporáneos sin perder calidez ni elegancia.