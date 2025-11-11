Las mejores fotos de la escapada de "soltera" de Marcela Kloosterboer a Miami: “Gracias familia por el aguante”

Por primera vez en diez años, Marcela Kloosterboer armó las valijas y se fue de vacaciones sola a Miami. La actriz compartió en su perfil de Instagram las mejores fotos de su viaje y compartió un conmovedor mensaje de agradecimiento para su esposo, sus hijos y su familia que ayudaron a que su paseo sea posible.
Las mejores fotos de la escapada de "soltera" de Marcela Kloosterboer a Miami
Marcela Kloosterboer aprovechó una semana libre en su agenda para hacer algo que no hacía desde hace una década: viajar sola. La actriz armó las valijas y se fue a Miami, donde vive su papá, con quien compartió unos días de descanso y reencuentro familiar.
“Una semanita de vacaciones sola. A visitar a mi papá y descansar. Hace 10 años que no venía sin mis hijos”, escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a una serie de postales que reflejaban lo mejor de su estadía. En las imágenes se la ve relajada, disfrutando del sol, los partidos de pádel y paseos en moto junto a su papá.
En su mensaje, Marcela Kloosterboer también agradeció a su entorno por el apoyo para poder tomarse este respiro. “Gracias a Juani, Otto, Fer, a mi mamá, Adri, mi suegra, mis amigas, mis amigas mamis por el aguante. Tengo una gran red que me acompaña. Y yo a ellas”, reveló.
De nuevo en Buenos Aires, la ex protagonista de Las Estrellas retomó su rutina, pero dejó en claro la importancia de hacerse un tiempo para una misma. “Gracias a mi papá y Maru por recibirme con tanto amor siempre”, escribió al cierre del posteo, que rápidamente se llenó de likes y comentarios de cariño.