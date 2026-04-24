Laurita Fernández enseñó la coreografía ideal para entrenar: "Nunca creí que me iba a quemar tanto"

Laurita Fernández enseñó la coreografía ideal para entrenar, mostrando cómo combinar baile y fuerza en una rutina práctica que se adapta a cualquier espacio. Con movimientos que integran resistencia y coordinación, la propuesta se convierte en una alternativa dinámica para quienes buscan ejercitarse de manera completa y divertida.

La coreografía de Laurita Fernández para entrenar de la mejor manera

Laurita Fernández compartió su rutina de ejercicio; con un video bailando dejó en claro que su coreografía trabaja todo el cuerpo de manera efectiva. La secuencia suma intensidad y estilo, ofreciendo una opción versátil que se ajusta a distintos niveles y que invita a descubrir nuevas formas de mantener la actividad física en la vida cotidiana.

Laurita Fernández

A través de sus redes sociales, la reconocida artista sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que combina baile y entrenamiento con mancuernas. La presentadora mostró una rutina que rápidamente captó la atención por su dinamismo y practicidad. La grabación en la sala de pilates que armó en su casa dejó ver una coreografía que integra movimientos de danza con ejercicios de fuerza.

En el posteo, se puede ver a Laurita Fernández con dos mancuernas de 3 kilos en cada mano, lo que intensificó el trabajo muscular durante la secuencia. El ritmo de la música acompañó cada movimiento, incluyó en su rutina brazos, piernas y cintura, generando un ejercicio integral que combina resistencia y coordinación.

¿Y entrenar bailando? Les juro que nunca creí que me iba a quemar tanto hacer esta coreo con 3 kg en cada mano”, escribió junto al video, reflejando la intensidad del entrenamiento. No es la primera vez que la modelo postea en su Instagram una de sus sesiones de entrenamiento, demostrando que la gimnasia es parte de su rutina diaria.

El increíble look monocromático y deportivo de Laurita Fernández para entrenar en su casa

El look monocromático y deportivo elegido por Laurita Fernández también llamó la atención de sus seguidores rápidamente. En esta rutina de entrenamiento se declinó por un conjunto en tono bordó intenso, compuesto por un top ajustado de breteles que dejó parte de su espalda al descubierto y permitiendo el movimiento en hombros y brazos.

Laurita Fernández

La elección de la actriz continuó con calzas largas de tiro alto, que se adaptan al cuerpo y permiten libertad, marcando una silueta limpia y atlética. La elección del outfit refuerza la idea de comodidad y funcionalidad, aspectos clave para cualquier entrenamiento. Además, sumó unas zapatillas en color lila que completaron a la perfección su atuendo.

La propuesta de Laurita Fernández se suma a la tendencia de integrar el baile como método de ejercicio, una práctica que combina diversión con entrenamiento. Al incorporar mancuernas, la rutina gana en intensidad y se convierte en una opción efectiva para quienes buscan fortalecer músculos mientras disfrutan del movimiento.

Laurita Fernández

Laurita Fernández enseñó la coreografía ideal para entrenar, integrando baile y fuerza en una propuesta que combina dinamismo y practicidad. Con un estilo que se adapta a distintos espacios, la rutina se presentó como una alternativa completa para trabajar brazos, piernas y cintura al ritmo de la música.

VDV