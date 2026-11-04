Laurita Fernández volvió a imponer los rulos como el peinado que pisa fuerte en este 2027

Laurita Fernández dejó atrás el pelo lacio y sorprendió con un cambio de look que no pasó inadvertido. A través de sus redes sociales, la conductora compartió imágenes de su nueva apuesta estética, en la que recuperó sus rulos naturales y sumó volumen y movimiento a su cabello. Además, acompañó la transformación con una foto de su infancia, en la que se la puede ver con el pelo ondulado, y dejó en evidencia que se trata de un estilo que forma parte de su genética.

El cambio de look de Laurita Fernández: los rulos como tendencia que pisa fuerte en este 2027

Laurita Fernández volvió a poner los rulos en el centro de la escena y confirmó que este peinado pisa fuerte en 2027, para aquellas mujeres que quieren aportar volumen y movimiento a su pelo. La conductora compartió una publicación en Instagram en la que mostró distintas etapas de su vida con el cabello ondulado y dejó en claro que se trata de un estilo que la acompaña desde pequeña y que forma parte de su ADN. "Los rulos siempre son mi tendencia", escribió junto a dos videos.

Laurita Fernández | Instagram

En el primer clip, la bailarina aparece cuando tenía apenas cuatro años, con sus rulos naturales y en una secuencia de imágenes en la que se la ve al aire libre. Las postales, cargadas de ternura, permitieron ver que su vínculo con este tipo de peinado no es una elección reciente, sino una característica que forma parte de su identidad.

En el segundo video, la artista vuelve a apostar por esa textura, pero 22 años después. Esta vez, se la ve en medio de una producción de fotos, con una imagen renovada y una melena con volumen que recupera el movimiento de sus primeros años. En otras palabras, este paralelismo mostró cómo un mismo estilo puede atravesar distintas etapas y adaptarse a nuevas tendencias.

Laurita Fernández de niña | Instagram

Los rulos, una marca registrada en Laurita Fernández

El regreso de los rulos también se inscribe en una moda que recupera algunos de los códigos estéticos más representativos de los años 80. En aquella década, el volumen, las cabelleras abundantes y las ondas marcadas se convirtieron en protagonistas de los looks, con peinados que buscaban movimiento y personalidad. Hoy, esa inspiración vuelve a ganar terreno y se reinterpreta con acabados más naturales y menos estructurados. En este sentido, Laurita Fernández tiene el terreno allanado debido a que cuenta con una estructura capilar ondulada.

Para esta temporada 2027, los rulos definidos se presentan como una alternativa al cabello lacio. La clave está en destacar la textura propia de cada pelo, sumar volumen y dejar que el movimiento sea parte del resultado. Desde ondas suaves hasta bucles más definidos, la tendencia invita a recuperar la naturalidad y a jugar con diferentes formas y peinados.

La vuelta del cabello con rulos de Laurita Fernández

La relación de Laurita Fernández con los rulos no es nueva. En agosto de 2020, durante su participación en Cantando por un sueño, sorprendió con un estilo curly shag, de bucles definidos y gran volumen. Cuatro años después, volvió a reivindicar su cabello natural con una selfie de entrecasa y una producción fotográfica en la que dejó ver su melena ondulada. "Este nuevo mundo ruludo", había escrito aquel entonces, anticipando una preferencia estética que hoy vuelve a cobrar protagonismo en su imagen.