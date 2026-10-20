Así es la habitación de Laurita Fernández: texturas contrastantes, una imponente lámpara tejida y arte abstracto

Laurita Fernández abrió las puertas de su espacio más íntimo. Con un estilo que combina la calidez de los materiales nobles y una cuidada selección de objetos decorativos, su cuarto refleja una personalidad práctica, atenta a los detalles y con una marcada inclinación por el diseño actual. Cada rincón propone un juego visual donde predominan los tonos neutros, las texturas envolventes y una iluminación muy estudiada. A través de sus publicaciones cotidianas, la artista deja ver detalles de su hogar, mostrando cómo prioriza el confort sin resignar elegancia ni estética moderna en ningún sector de su casa, logrando un ambiente que se destaca por su pulcritud.

Laurita Fernández reveló detalles de su dormitorio

Laurita Fernández: Un respaldo minimalista y textiles que abrigan el espacio

El sector principal de la habitación de Laurita Fernández se organiza alrededor de una cama king size vestida con ropa de cama en tonos crudos y blancos. El respaldo, de líneas sencillas y tapizado en una tela suave, se complementa con almohadones en contraste —algunos en negro absoluto y otros con texturas mullidas— que suman profundidad al conjunto visual. A los lados, mesas de luz de diseño limpio acompañan el mobiliario, equipadas con lámparas de mesa minimalistas en color negro que aportan un toque moderno y funcional.

Laurita Fernández eligió para su cuarto un cuadro XXL

Sobre la cama, una manta tejida con flecos descansa de manera informal, reforzando esa atmósfera relajada pero sofisticada que define la ambientación general. Este sector demuestra cómo la superposición de textiles livianos y pesados logra un espacio acogedor ideal para el descanso diario, manteniendo una paleta limpia, armónica y equilibrada que invita a pasar horas de relax total durante los fines de semana.

Protagonismo absoluto: la lámpara colgante de fibra natural elegida por Laurita Fernández

Uno de los elementos que más llama la atención en la composición visual del dormitorio de Laurita Fernández es la gran lámpara de techo. Se trata de una estructura circular de gran formato, confeccionada de manera artesanal con fibras naturales entretejidas en tonos tierra. Esta pieza no solo cumple una función lumínica al proyectar una luz cálida y difusa, sino que también actúa como una escultura colgante que jerarquiza el espacio superior, generando un punto focal indiscutido y aportando una dosis de calidez orgánica que equilibra la sobriedad de las paredes oscuras. La elección de iluminación colgante de mimbre o ratán marca tendencia firme en la decoración actual, aportando frescura y un toque descontracturado que dialoga perfectamente con el resto del mobiliario, los adornos y los detalles sutiles del cuarto.

La habitación de Laurita Fernández se destaca por una lámpara colgante de fibras naturales

En la pared de respaldo, se ubica un imponente cuadro de arte abstracto en tonos neutros, marrones y grises. La obra, de gran tamaño y textura marcada, dialoga a la perfección con la gama cromática elegida para el resto de la habitación. En los pisos, los revestimientos de piedra o porcelanato en tonos claros se suavizan mediante el uso de alfombras de pelo corto, mientras que los detalles en madera clara y los objetos de decoración sutiles completan un diseño equilibrado, luminoso y con mucha personalidad.

Laurita Fernández apuesta por textiles neutros

Cada componente de este cuarto muestra una curaduría pensada para generar bienestar, donde la simpleza y el buen gusto se fusionan de manera natural en cada metro cuadrado, reflejando fielmente el estilo de vida sofisticado y relajado de Laurita Fernández.