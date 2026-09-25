Laurita Fernández y su novio, el polista Matías Busquet, compartieron los mejores momentos de sus vacaciones en Mendoza

Laurita Fernández atraviesa un presente profesional inmejorable, consolidándose como una de las figuras más completas del espectáculo tras protagonizar grandes éxitos teatrales. Este gran momento en las tablas coincide con una etapa de plenitud sentimental, ya que desde principios de año construyó un sólido vínculo afectivo junto al polista Matías Busquet. Luego de meses de mantener un bajo perfil mediático y resguardar su intimidad, la feliz pareja volvió a armar las valijas para vivir una escapada inolvidable y demostrar nuevamente su amor. El destino elegido fue Mendoza, un escenario rodeado de majestuosas montañas y exclusivos viñedos. En este paradisíaco entorno, la conductora y el deportista volvieron a consagrar su romance compartiendo momentos únicos de relajación, complicidad y caminatas al aire libre.

Las increíbles vacaciones de Laurita Fernández y su novio, Matías Busquet, en Mendoza

Las increíbles vacaciones de Laurita Fernández y su novio, Matías Busquet, en Mendoza

La historia de amor entre Laurita Fernández y Matías Busquet comenzó a gestarse de una forma muy particular. El polista asistió a una función de la obra teatral en la que ella participaba, invitado por Benjamín Vicuña. Tras quedar deslumbrado, el polista decidió enviarle un mensaje privado a través de las redes sociales, pero la bailarina prefirió ignorarlo en esa primera instancia. Meses más tarde, el destino les dio una segunda oportunidad cuando se cruzaron de manera imprevista en una carrera solidaria.

Con el sabio consejo de María Vázquez, referente del ambiente del polo, él insistió y ella finalmente accedió a una primera cita. El flechazo fue inmediato; a Laurita le cautivó que él perteneciera a un mundo ajeno al espectáculo, brindándole una desconexión y una frescura que no había experimentado antes. Desde entonces, decidieron vivir su noviazgo de manera natural, sin ocultarse de las cámaras ni de la prensa.

Las increíbles vacaciones de Laurita Fernández y su novio, Matías Busquet, en Mendoza

Esta maravillosa sintonía se vio reflejada con total nitidez durante sus recientes vacaciones en la provincia de Mendoza. La pareja se recluyó en un exclusivo entorno turístico ubicado en el Valle de Uco, donde alternaron los paseos de aventura con el descanso de primer nivel. En su cuenta de Instagram, la bailarina fue la encargada de compartir el carrusel de postales de lujo, donde muestra a los enamorados disfrutando de caminatas matutinas sobre un manto espeso de nieve acumulada en los imponentes cerros.

Entre guerras de nieve y almuerzos románticos, también inmortalizaron tardes de absoluto relax en la cama del hotel, besos apasionados bajo el intenso sol cordillerano y exclusivas catas de vino espumante servidas sobre rústicos barriles de madera. Para coronar la experiencia cuyana, deleitaron sus paladares con abundantes almuerzos regionales que incluyeron una tentadora variedad de quesos y dulces artesanales, consolidando una escapada perfecta de puro amor.

Las increíbles vacaciones de Laurita Fernández y su novio, Matías Busquet, en Mendoza

Los looks de Laurita Fernández en su viaje por Mendoza

El estilo de Laurita Fernández se caracteriza por una fusión perfecta entre frescura urbana, comodidad y las últimas tendencias de la moda. En su día a día, la bailarina suele optar por un guardarropa versátil donde predominan prendas básicas de excelente calce, texturas nobles y una paleta de colores neutros que sabe realzar con accesorios estratégicos. Para su romántica escapada a Mendoza con Matías Busquet, la conductora logró adaptar de manera impecable esta impronta casual chic al entorno natural de la montaña y los viñedos.

Durante las tardes soleadas en las bodegas, Laurita lució conjuntos monocromáticos en tonos crudos que incluyeron pantalones holgados con bolsillos y chalecos de hilo escote en V, combinados con botas de cuero marrón de caña media. Al caer el sol y descender la temperatura cuyana, priorizó el abrigo sin perder la elegancia mediante el uso de suéteres polera de cuello alto en tonos invernales como el rojo, ideales para contrastar con su cabellera rubia. Completó sus apuestas estilísticas con un pantalón de corderoy en tono tostado y de corte ancho, demostrando que el confort y el glamour pueden convivir armoniosamente.

Los looks de Laurita Fernández en su viaje por Mendoza

De esta manera, Laurita Fernández y su novio, el polista Matías Busquet, compartieron los mejores momentos de sus vacaciones en Mendoza. Entre paisajes nevados, bodegas exclusivas y looks impecables, la pareja consolidó su amor en el sur, recargando energías para el regreso a sus exigentes rutinas profesionales.

A.E