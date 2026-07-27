Así es el living de Laurita Fernández: mesa de diseño, pared de piedra y ventanales por todos lados

Laurita Fernández reveló cada detalle de su imponente living, un ambiente que redefine por completo el concepto de modernidad y confort. Cada rincón refleja una búsqueda estética impecable donde predominan los tonos neutros, las texturas nobles y una luminosidad inigualable que atraviesa toda la propiedad. La actriz y bailarina disfruta a pleno de un espacio pensado para el relax absoluto, el diseño de vanguardia y la vida cotidiana en perfecta armonía con el entorno verde que la rodea.

Laurita Fernández mostró su living.

El refugio moderno de Laurita Fernández con paredes de piedra

La arquitectura del espacio impresiona desde el primer instante gracias a la imponente pared revestida en piedra natural que aporta carácter y rusticidad al diseño interior. Este material se combina de manera magistral con detalles de cemento alisado en los techos, generando un contraste visual sumamente sofisticado y contemporáneo.

El living de Laurita Fernández se destaca por amplios ventanales

Frente a este gran muro texturado descansa un amplio sofá tapizado en lino blanco, el cual invita al descanso diario de la conductora. Las alfombras sutiles y los mantos de abrigo completan una atmósfera cálida, ideal para mantener un estilo minimalista sin perder elegancia.

Laurita Fernández eligió mesas de diseño orgánico.

El centro del living se roba todas las miradas debido a un conjunto de mesas bajas circulares de diseño vanguardista con una sólida estructura de base central. Sobre estas superficies de líneas puras reposan bandejas de madera rústica talladas a mano y floreros de cerámica oscura que suman un toque de sofisticación artesanal indiscutible.

La elección de estos muebles prioriza las formas orgánicas y los materiales nobles, logrando una fluidez visual perfecta en todo el sector principal de la sala. Además, la presencia de pequeños objetos decorativos y flores silvestres evidencia el cuidado minucioso que la actriz pone en la puesta en escena.

Laurita Fernández disfruta de ventanales monumentales

La gran protagonista de este sector de la casa resulta ser la luz natural, la cual ingresa de manera abundante a través de enormes ventanales corredizos de vidrio transparente. Estos cerramientos de piso a techo eliminan los límites físicos entre el interior y el exterior, permitiendo apreciar un jardín exuberante repleto de vegetación tropical y plantas autóctonas.

Laurita Fernández en su living.

Cortinas livianas de gasa blanca acompañan el movimiento del aire y tamizan la luz del sol durante las horas pico de la tarde. En este escenario luminoso, Laurita Fernández encuentra su lugar favorito en el mundo, un espacio que prioriza la libertad, el buen gusto y el bienestar cotidiano.