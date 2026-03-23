De novios adolescentes a una familia consolidada: la historia de amor de Leandro Paredes y Camila Galante

La historia entre Leandro Paredes y Camila Galante comenzó mucho antes de la fama, en un contexto cotidiano ligado al fútbol y a la adolescencia: él tenía 14 años y ella 16 cuando formalizaron la relación, aunque el interés había surgido previamente a través del hermano de ella, compañero suyo en las inferiores de Boca. Desde ese primer acercamiento, el vínculo se sostuvo con una convicción poco habitual para esa edad y no tuvo idas y vueltas ni quedó expuesto desde el principio, sino que avanzó como una construcción progresiva. Con el paso del tiempo, ese comienzo simple se transformó en una relación que logró atravesar distintas etapas sin romper su lógica inicial.

Leandro Paredes y Camila Galante: un inicio marcado por la intensidad

Uno de los episodios más recordados de esa etapa es el tatuaje que Paredes se hizo con el nombre de Camila antes incluso de que fueran novios. El propio futbolista contó años después que fue una decisión impulsiva, tomada cuando todavía no había una relación formal. Ese gesto, lejos de quedar como una anécdota aislada, anticipó la intensidad con la que vivió el vínculo desde el inicio. A eso se suma el primer beso, que se dio en un contexto familiar y que fue descubierto por el hermano de ella durante unas vacaciones. Desde entonces, la relación dejó de ser un secreto y empezó a consolidarse mientras él daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Leandro Paredes y Camila Galante

La familia de Leandro Paredes y Camila Galante: estabilidad en movimiento

Con el crecimiento de la carrera de Paredes llegaron también los cambios estructurales, especialmente a partir de su salto al fútbol europeo. En ese proceso nació su primera hija, Victoria, incluso antes de la primera gran mudanza, lo que marcó un giro en la dinámica de la pareja. Con el tiempo, la familia se agrandó con la llegada de Giovanni y, más recientemente, de Lautaro, consolidando una vida atravesada por la crianza y la adaptación constante. A partir de ese momento, el vínculo dejó de ser únicamente afectivo para convertirse en un proyecto familiar con responsabilidades compartidas. Esos movimientos constantes no fragmentaron la relación, sino que reforzaron una lógica de organización centrada en lo cotidiano.

Camila Galante y Leandro Paredes junto a sus tres hijo: Victoria, Lautaro y Giovanni

El casamiento en 2017 terminó de ponerle marco formal a una relación que ya venía súper afianzada desde hacía años, y desde entonces la pareja mantuvo un perfil bastante medido, con cierta exposición pero sin perder una vida privada muy activa, donde comparten en redes momentos puntuales, sobre todo familiares, sin sobreactuar ni armar un relato forzado, con los hijos claramente en el centro de todo. Hoy, la historia de Leandro Paredes y Camila Galante se sostiene con una continuidad poco común, en la que cada etapa se encadena de forma natural, sin cortes ni quiebres evidentes.