Camila Galante siguió los pasos de Antonela Roccuzzo y con un viaje particular en la previa del debut de la selección argentina

A poco más de 24 horas para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026, las familias de los jugadores comenzaron a arribar al territorio estadounidense. Una de ellas fue Camila Galante quien desembarcó hace unos días en Estados Unidos. Mientras su esposo Leandro Paredes se encuentra concentrado previo al partido frente a Argelia, la empresaria aprovechó para hacer turismo junto a sus hijos. Es así que siguió los pasos de Antonela Roccuzzo y coincidió en un destino soñado.

Al igual que Antonela Roccuzzo, Camila Galante activó el modo turista

Este fin de semana, previo al debut de la selección argentina en el Mundial 2026, Camila Galante siguió los pasos de Antonela Roccuzzo y viajó junto a sus hijos por Disney. Así lo reflejó este domingo a través de su cuenta de Instagram donde compartió los momentos más emotivos del viaje. A través de una secuencia de videos e imágenes, la influencer abrió las puertas de su intimidad y deslizó algunos detalles de su paseo por los parques de Orlando, Florida.

Camila Galante junto a sus hijos en Disney | Instagram

En las postales compartidas, se la ve recorriendo cada rincón del lugar aclamado todos los años por grandes y chicos, junto a sus tres hijos: Victoria, Giuliano y Lautaro. En una de las tomas, se puede ver la cara de sorpresa de la adolescente de 12 años quien realiza una expresión de asombro mientras con sus manos se tapa la boca. Sobre su cabeza, colocó una vincha con la temática de Minnie y Mickey Mouse.

Hijos de Camila Galante en Disney | Instagram

Además, desde el balcón del hotel, registró el cierre de la jornada, donde se aprecia a lo lejos el imponente castillo de Disney iluminado, mientras el cielo se llena de fuegos artificiales que coronan la noche con un clima mágico. La escena refleja el final del día en los parques con una postal clásica de Orlando que resume la experiencia familiar de su paseo turístico.

Así disfrutaron los hijos de Camila Galante su estadía en Disney

A lo largo de cada clip y foto que difundió en la famosa red social de la camarita, Camila Galante mostró no sólo las edificaciones más importantes del parque, sino también cómo reaccionaron sus hijos al visitar Disney. Victoria y Giuliano posaron felices frente al globo metálico característico de Universal Studios, y luego recorrieron las inmediaciones donde se encontraba una especie de reserva natural con un arbusto gigante que tenía la forma de Moana, la princesa heroína que vive en la isla de Maui.

Camila Galante junto a sus hijos en Disney | Instagram

Asimismo, los niños aprovecharon para explorar el lugar por su cuenta, disfrutando de distintas propuestas sensoriales que los sorprendieron. En ese contexto, el nene de 8 años atravesó una cortina de lluvia que se “abría” a su paso, evitando que se mojara y convirtiéndose en una experiencia divertida. El bebé de un año, en tanto, sumergió su mano en una cascada, participando también de la dinámica con curiosidad. Además, recorrieron la zona de Toy Story Land, un espacio ambientado como un enorme patio de juegos, decorado con luces de colores y detalles temáticos que recrean el universo de la película.

Camila Galante junto a su hijo Lautaro | Instagram

En otra de las fotos, se observa cómo la familia aprovechó para recorrer la tienda del parque, donde vieron muñecos de Labubu y merchandising de Disney, como vinchas y otros accesorios temáticos. Además, disfrutaron de un desfile de carrozas, visitaron el área de juegos y se subieron a las clásicas tazas giratorias de Alicia en el País de las Maravillas, así como también a la atracción voladora inspirada en Dumbo, uno de los juegos más icónicos del parque.

De esta manera, al igual que Antonela Roccuzzo, Camila Galante aprovechó para activar el modo turista y disfrutar de un atractivo que año tras año convoca a grandes y chicos: el parte de Disney en Orlando, Florida, una experiencia clásica que, año tras año, convoca tanto a grandes como a chicos y que combina diversión, fantasía y entretenimiento en cada rincón. Mientras tanto, el plantel argentino se prepara para defender el título e ir en búsqueda de una nueva Copa Mundial de la FIFA.