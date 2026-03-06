La China Suárez mostró una foto de su infancia y generó diversas especulaciones sobre su aspecto físico

La China Suárez protagonizó una nueva polémica en redes sociales. En esta oportunidad, la actriz abrió el baúl de los recuerdos y compartió una imagen de cuando era pequeña. En la misma se la puede ver frente a la pantalla chica protagonizando una escena de Rincón de Luz. Lejos de recibir halagos, la joven cosechó un mar de críticas y cuestionamientos sobre posibles cirugías estéticas en su cara.

La imagen retro de la China Suárez que provocó un fuerte debate

Las redes sociales volvieron a posar su mirada sobre la China Suárez luego de que la actriz compartiera una imagen muy especial en sus historias de Instagram. Se trató de una foto retro de su infancia que no tardó en llamar la atención de sus seguidores. Para muchos generó ternura mientras que para otros fue la excusa perfecta para compararla con su aspecto físico actual.

En la postal, la China Suárez aparece siendo apenas una nena, con el pelo castaño, la mirada intensa y unos rasgos que hoy forman parte de su sello personal. La imagen despertó rápidamente la nostalgia entre sus fans, que se sorprendieron al ver cuánto se mantienen algunas de sus facciones desde pequeña. Sin embargo, como suele suceder con cada publicación de la artista, la fotografía generó un fuerte revuelo en redes sociales.

La publicación de la China Suárez

De hecho, varios internautas debatieron sobre si tiene o no retoques estéticos en su rostro. Cabe recordar que, tiempo atrás, la China Suárez reveló que se realizó un aumento mamario tras los nacimientos de sus hijos pero en cuanto a su cara negó tener alguna intervención quirúrgica. “Nunca me puse bótox… y en los labios no me puse nada”, expresó durante una transmisión en vivo en su red social de Instagram tras la insistente pregunta de los usuarios.

Lo cierto es que sus últimas apariciones en redes y ficciones, generaron sospechas de cambios visibles en su boca y nariz. Si bien, por el momento, la China Suárez eligió llamarse al silencio y hacer oídos sordos a las opiniones ya que suele enfrentar este tipo de comentarios cada vez que sube un posteo.

La China Suárez reveló que se hizo un tratamiento estético no invasivo

En febrero pasado, la China Suárez volvió a asegurar que su belleza es natural y que solo se somete a tratamientos no invasivos. De hecho, acudió a un exclusivo centro en Estambul, donde vive actualmente con Mauro Icardi, para realizarse un procedimiento de tecnología de última generación que ayuda a estimular la renovación de la piel y aporta muchos beneficios.

La China Suárez

"Es un tratamiento profundo que combina microneeding + radiofrecuencia para renovar tu piel por completo", escribió la actriz en su red social. Además, comentó que este lifting sin cirugía tiene como objetivo reafirmar, suavizar e iluminar el rostro. En su mensaje, explicó: "El calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Borra cicatrices de acné y arrugas profundas". En este sentido, contó que también es ideal para "eliminar pequeñas cúmulos de grasa y obligar a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente".

De esta manera, la China Suárez mostró una foto de su infancia y generó diversas especulaciones sobre su aspecto físico. Muchos usuarios opinaron que su imagen cambió bastante con el correr de los años y, además, insinuaron que pasó por el quirófano para "retocar" su nariz y boca.