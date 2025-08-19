La infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez es la noticia tendencia de las redes sociales y los medios de comunicación. La confirmación de la actriz y las palabras del actor al respecto dejaron en claro de que ninguno quería referirse a la situación, pero puso el ojo mediático en todos sus colegas que compartieron pantalla y escenario con ellos. En este contexto, Benjamín Vicuña tuvo un polémico gesto, que los usuarios no dejaron pasar, luego de que se supiera la verdad.

La infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez: el polémico gesto de Benjamín Vicuña

Gimena Accardi y Benjamín Vicuña compartieron pantalla en Disney+ con la serie basada en el icónico libro de Gabriel Rolón: La Voz Ausente. Su relación siempre fue vinculada a lo laboral y a los diversos trabajos que compartieron directa o indirectamente. En las últimas horas, la actriz fue centro de polémicas, al confirmarse su infidelidad, mientras estaba casada con Nico Vázquez. Esto llevó a que los medios de comunicación la pusieran en el escándalo, y a que un simple gesto de Vicuña se volviera la atención de todos.

En LAM, Ángel de Brito confirmó la información que le había llegado, y a la mañana siguiente Accardi no se quedó callada. “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo. Sí, en la pareja soy la responsable. Me perdonó, me dijo ‘yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”, explicó en OLGA. Los portales no tardaron en levantar la noticia, y fue en un posteo en redes sociales donde Benjamín Vicuña tuvo un gesto con su compañera.

El medio de comunicación La Voz compartió un posteo con el título: “Aseguraron que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez”. Fue así que la cuenta de X del Ejercito de LAM notó que el actor le dio “Me gusta” a esa publicación, lo que rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios dieron sus opiniones diversas, considerando si Vicuña se habría posicionado en alguno de los bandos o cuál habría sido la razón de este polémico gesto ante la noticia.

El polémico gesto de Benjamín Vicuña tras la infidelidad de Gimena Accardi y Nico Vázquez

Por el momento, Benjamín Vicuña decidió mantener el silencio y no dar explicaciones. Por su lado, Gimena Accardi y Nico Vázquez no dudaron en expresarse sobre lo ocurrido y explicar que, si bien fue una de las razones por las que decidieron separarse, no fue el motivo principal. El propio actor expuso que venían de un año complicado entre ellos, y que no habían podido solucionar sus conflictos. Esta separación aún es tendencia entre los usuarios, quienes dan sus opiniones tajantes.

