Lejos de la música, la profesión desconocida del Chaqueño Palavecino: “Me acostumbré a escucharme”

El Chaqueño Palavecino es uno de los cantantes de folklore más queridos de la Argentina. Su voz peculiar y sus canciones exitosas lo llevaron a que diversas generaciones crecieran con su música y su carisma. Sin embargo, su camino hasta la fama fue largo, y no llegó tan rápido como esperaba. Para poder ayudar a su familia y conseguir los fondos para grabar sus primeras canciones, el artista tuvo una profesión que mantuvo oculta y se dio a conocer, lejos de la música.

Cuál fue la profesión desconocida del Chaqueño Palavecino: “Me acostumbré a escucharme”

La Voz Argentina está reuniendo a las mejores voces del país, bajo el mando de coaches con experiencia. Una de las jurados más queridas es Soledad Pastorutti, responsable de ser una de las que eligió a más ganadores en las ediciones pasadas. Sin embargo, para los KnockOuts, decidió acompañarse de un experto en la música folklórica y con una trayectoria de renombre: el Chaqueño Palavecino. El cantante no dudó en sentarse junto a su colega y dar su opinión sobre las voces a su cargo.

La carrera del Chaqueño Palavecino viene de hace varios años, con éxitos como "La ley y la trampa", "Amor Salvaje" o "Juan de la Calle". Alrededor del país y de Latinoamérica, se presentó y agotó estadios, entonando sus canciones con los fanáticos que aún lo acompañan. Sin embargo, en diversas entrevistas reveló que su camino hasta llegar a la fama fue agotador, dado que tenía diversos trabajos para poder llevar adelante sus sueños y a su familia.

"Trabajaba en los aserraderos, fui camionero, colectivero, limpiaba palos de quebracho de los obrajes para hacer durmientes. Había que generar el mango", contó en una nota a CARAS. Su trabajo como conductor del transporte público fue el más desconocido por los fanáticos, pero el homenajeado al momento de hacerse conocido. En marzo del 2025, la Legislatura Porteña le realizó un homenaje por sus 40 años de trayectoria, donde se recordó su pasado como colectivero y sus esfuerzos por abrirse camino en la música.

El Chaqueño Palavecino es uno de los cantantes más importantes de la Argentina, sobre todo por su conexión con la música folklórica y el amor que recibe de los fanáticos. Tras años de haber trabajado para conseguir sus sueños, hoy en día es uno de los co-coaches de La Voz Argentina, donde lidera a un grupo de nuevos artistas que no dudan en reconocer su trayectoria. Junto a la Sole, expone sus consejos, aprendidos en diversos de sus trabajos con el correr de los años.

