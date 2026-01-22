Lejos de Ian Lucas, salió a la luz el nuevo romance de Evangelina Anderson

Luego de semanas marcadas por tensiones públicas y versiones encontradas, el vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas parece haber llegado a un punto sin retorno. La relación, que en un principio se mostró cercana y mediática, terminó envuelta en reproches luego de que él la cuestionara por haber dicho que el romance era “parte del show”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Desde entonces, el distanciamiento fue total y comenzaron a circular nuevas versiones sobre la vida sentimental de la modelo. En las últimas horas, salió a la luz un rumor que indica que Evangelina Anderson estaría conociendo a otra persona, un nombre que no tardó en generar ruido y polémica.

Quién sería el nuevo interés de Evangelina Anderson

La información fue revelada en LAM, donde Carolina Molinari aseguró que Evangelina Anderson habría sido vista muy cerca de Maximiliano Appap, cantante de la banda 18 Kilates y ex novio de Lucila “La Tora” Villar: “El sábado pasado la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida”, contó la panelista.



Maxi Kilates

Según detallaron en el programa, el hombre en cuestión sería conocido como Maxi Kilates, y el encuentro habría despertado las primeras sospechas de un nuevo romance, apenas semanas después del final con Ian Lucas.

El pasado de Maxi Kilates

El nombre del nuevo interés romántico de Evangelina Anderson no pasó inadvertido y rápidamente surgieron advertencias desde el entorno de su ex pareja. Marisa Brel, cercana a La Tora, fue contundente: “le hizo de todo, todo lo que está mal”. Pepe Ochoa sumó más detalles sobre ese vínculo anterior: “ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. ella lloró mucho durante el último tiempo de la relación”.

Maxi Kilates y La Tore

A esas declaraciones se sumó Juli Argenta, quien fue aún más dura: “es un impresentable, es un tóxico, rozando lo psicópata. tuvo tres relaciones con tres hijos y se portó muy desprolijo con las madres”. Por ahora, Evangelina Anderson no confirmó ni desmintió los rumores, pero el nuevo nombre que apareció tras su ruptura con Ian Lucas ya generó una fuerte repercusión.