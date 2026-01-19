Martín Demichelis y Evangelina Anderson, denunciados por trabajo esclavo: todos los detalles

Martín Demichelis y Evangelina Anderson, denunciados por trabajo esclavo, quedaron en el centro de una situación que generó repercusiones. La acusación surgió en las últimas horas luego de que se diera a conocer una carta documento que estaría dirigida hacia la expareja por una persona que estaba involucrada con la familia.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson, fueron denunciados por trabajo esclavo, enfrentan un reclamo que expone aspectos de su vida privada y laboral. La presentación de una extrabajadora abrió un nuevo capítulo en torno a la expareja, con información que se conoció recientemente y que suma datos sobre lo ocurrido.

En las últimas horas, durante el streaming No damos abasto, Anamá Ferreira reveló que una exempleada de la participante de MasterChef Celebrity y el director técnico les envió una carta documento. En el escrito se detallaron las acusaciones de una exempleada que asegura haber trabajado para la pareja en condiciones que calificó como “trabajo esclavo”.

La mujer que presentó la denuncia fue identificada como Flavia Marcela Martínez, quien aseguró que durante el tiempo que trabajó para la familia no recibió remuneración alguna. Según su relato, estuvo a disposición de Evangelina Anderson y Martín Demichelis todos los días del año, sin francos ni feriados.

"Ella es Flavia Marcela Martínez, que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado, nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella", relató Anamá Ferreira en su programa. Además, reveló alguno de los trabajos que la joven hacía para la familia: "Nunca le pagaron un peso; ella también trabajaba de peinadora".

Los detalles de la carta documento que recibieron Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Durante el programa, Anamá Ferreira explicó que la denuncia incluye reclamos por falta de acuerdo económico y por la ausencia de pagos durante el período laboral. La carta documento enviada por la denunciante fue dirigida tanto a Martín Demichelis como a Evangelina Anderson, quienes ya estarían notificados sobre el tema.

Según lo relatado por la presentadora, la exempleada sostiene que fue contratada para realizar tareas domésticas y de asistencia, pero que nunca se le abonó un salario. En su declaración, afirmó que trabajó en distintos lugares donde la expareja residió, incluyendo México, y que siempre estuvo bajo las mismas condiciones.

El documento presentado como parte de la denuncia señala: “Durante el período mencionado, nunca se me abonó suma alguna en concepto de remuneración, permaneciendo a su entera disposición durante todos los días del año sin francos o feriados”. Además, la denunciante asegura que intentó llegar a un acuerdo con la modelo y el exfutbolista, pero que no obtuvo respuesta favorable.

