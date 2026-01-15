Revelan el mal momento de Martín Demichelis que desató un nuevo escándalo con Evangelina Anderson: "Está flojo de papeles"

Un nuevo escándalo volvió a colocar a Martín Demichelis y Evangelina Anderson en el centro de polémica. Esta vez, el foco no está puesto en la separación en sí ni la división de bienes, sino en una serie de conflictos económicos y logísticos que atraviesa el exfutbolista y que, según revelaron en A la tarde (América TV), complican el vínculo familiar, especialmente en relación con sus hijos.

Revelan el mal momento de Martín Demichelis que desató un nuevo escándalo con Evangelina Anderson

Durante el programa, Débora D’Amato expuso detalles sobre la situación actual de la expareja. Según explicó la panelista, la cuota alimentaria sería uno de los puntos en discusión. "La pagan, pero hay algunos flojos de papeles", aseguró, dejando entrever que Martín Demichelis no siempre se cumpliría en tiempo y forma. Sin embargo, aclaró que para Evangelina Anderson este tema no sería hoy el eje principal del conflicto, ya que cuenta con un buen pasar económico y no atraviesa una situación de necesidad.

El verdadero conflicto, según la información que maneja el ciclo, estaría vinculado a la falta de un lugar donde vivir por parte del entrenador en la Argentina. "Él aduce que no tiene dónde vivir", reveló la panelista, y explicó que esa sería una de las razones por las cuales no puede compartir tiempo con sus hijos en el país. De acuerdo a lo que trascendió, el exdirector técnico no tendría una vivienda fija y, en el mejor de los casos, estaría alojándose de manera temporaria en hoteles: "No tiene un lugar físico para compartir una noche o una cena con sus hijos".

Evangelina Anderson y Martín Demichelis junto a sus tres hijos

Este punto generó fuertes cuestionamientos en el panel. "Esa excusa no la da ni un empleado de comercio", lanzó Luis Bremer, marcando la contradicción entre la trayectoria profesional de Martín Demichelis y su actual situación habitacional.

En contrapartida, desde el entorno de la familia aseguran que Evangelina Anderson es hoy quien sostiene no solo lo económico, sino también lo afectivo y la contención diaria de sus hijos. Separada y con una agenda laboral activa, la modelo y actriz se apoya en su hermana para el cuidado de los chicos mientras trabaja.

Martín Demichelis

Aunque los abogados de ambas partes estarían intentando llegar a un acuerdo y resolver los conflictos pendientes, el panorama expone un momento delicado para Martín Demichelis, atravesado por cuestionamientos que vuelven a poner su vida personal bajo la lupa mediática.