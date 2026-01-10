Revelan el motivo por el que se desató una nueva crisis entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Desde que comenzó MasterChef Celebrity todas las miradas recayeron en la sorpresiva complicidad que tuvieron Ian Lucas y Evangelina Anderson. El público y hasta los mismos concursantes que comparten horas de grabación con ellos habrían puntualizado en la química que había entre ambos. Si la modelo y el influencer se habían sumado a los rumores de noviazgo con picantes comentarios en redes sociales, lo cierto es que nunca blanquearon su romance. Sin embargo, este secreto a voces habría llegado a su fin tras semanas de shippeo.

Evangelina Anderson lejos de Ian Lucas

Tras su separación con Martín Demichelis, el nombre de Evangelina Anderson ocupó los principales programas de espectáculos luego de que se generen rumores de noviazgo con Ian Lucas, el influencer años menor que ella. Pese a mantener una pronunciada diferencia de edad, la exesposa del dirigente y el creador de contenidos habrían iniciado un coqueteo televisivo y virtual que llevó a fogonear más estas versiones de acercamiento entre ambos.

No obstante, en las últimas horas, Guido Zaffora confirmó la separación en el programa de stream El Observador: "Separados, en crisis, confirmado desde MasterChef Celebrity, separados Ian Lucas y Evangelina Anderson". Uno de los contundentes motivos por el cual habrían decidido poner punto final a su relación sentimental fue por la exposición mediática.

"Se cortó la onda entre ellos. Ian no es mediático y Eva sí, ahí estuvo el cortocircuito. Hay que buscar en las declaraciones de ellas que no le gustaron a él", explicó el periodista. Además, sostuvieron que mientras la modelo de 42 años prefería tomarse con liviandad y humor este acercamiento, al joven de 26 no le habría gustado nada una contundente frase que lanzó su compañera de certamen en una entrevista concedida a Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV).

La tajante respuesta de Evangelina Anderson que enfureció a Ian Lucas

Luego de su escandalosa separación con el padre de sus hijos -Bastian, Lola y Emma, Evangelina Anderson confesó que cerró su corazón y que disfruta de la soltería y del tiempo en familia. En este marco, al ser abordada por un notero del ciclo de espectáculos vespertino, expresó con énfasis que estaba “sin ganas de enamorarse, ni de conocer a nadie”: “Solo quiero trabajar y estar con mis hijos”.

Al ser consultada por Ian Lucas, la modelo se mostró risueña, pero marcó una tajante diferencia. En otras palabras, mientras el joven influencer la catalogaba como “la mujer más hermosa del país”, Evangelina fue clara al respecto. “Somos funcionales al show, somos compañeros. Ese jueguito sirve y lo seguimos”. De esta manera, fue determinante cuando se le consultó acerca de si ese juego de seducción podría llegar a ser verdad: “No. Si querés te miento".

Horas más tarde, luego de que estas declaraciones salieran a la luz, Ian realizó un duro descargo en sus redes sociales: "Los que me conocen saben que, así como me ven soy yo, transparente, impulsivo. Que siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento. Que mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo".

Con estas afirmaciones cruzadas, Ian Lucas y Evangelina Anderson pusieron punto final a su idilio y a su shippeo virtual. Pese a que la mediática dejó en claro que sólo fue funcional al show televisivo, el joven influencer apostó a un perfil más reservado, donde su vida privada se mantenga en la absoluta discreción y que sólo sea valorado por su trabajo en el ambiente.

