Evangelina Anderson recordó el susto que vivió cuando sus hijos casi se ahogan en la playa: "No pude terminar de ver ese video"

Un episodio de extrema tensión marcó el cierre de año para Evangelina Anderson y su familia. Durante unos días de descanso en José Ignacio, sus hijos atravesaron un momento crítico en la playa que requirió la intervención de los guardavidas.

Evangelina Anderson

Pasado el susto, Evangelina Anderson decidió romper el silencio y habló con los medios de América TV. Conmovida, la modelo se refirió al miedo que sintió como madre al enterarse de lo sucedido y dejó en claro que, más allá de la repercusión mediática, se trató de una experiencia muy íntima y dolorosa para toda la familia.

El dramático momento en la playa de José Ignacio

El accidente ocurrió en la playa La Escondida, uno de los balnearios más concurridos de José Ignacio. Evangelina Anderson tomó conocimiento de lo sucedido a través de su hijo mayor, Bastián, quien fue quien le contó los detalles del momento de máxima tensión que atravesaron junto a sus hermanos.

Evangelina Anderson

Al ser consultada sobre el video que circuló del episodio, Evangelina Anderson fue contundente y sincera sobre el impacto que le generó: “Es muy fuerte como mamá… no pude terminar de ver ese video, me hizo muy mal”, expresó, visiblemente afectada. Y remarcó que hay aspectos del hecho que prefirió preservar: “Esos detalles son muy íntimos. Me contaron mis hijos”.

El impacto emocional que generó el episodio en Evangelina Anderson

Lejos de buscar dramatizar, Evangelina Anderson puso el foco en el costado humano y maternal de la situación. Al referirse a cómo procesó lo ocurrido, explicó que cualquier madre reaccionaría de la misma manera ante un escenario así: “Como cualquier mamá que ve una situación como esta que sucedió”, dijo, dejando entrever la angustia que atravesó.

Evangelina Anderson junto a sus hijos

Cuando los periodistas le preguntaron si sentía que hubo una responsabilidad mayor detrás del hecho, Evangelina Anderson intentó llevar tranquilidad: “No fue un problema… están bien los chicos, están sanos y eso es lo importante”, afirmó, priorizando el presente y el bienestar de sus hijos. Finalmente, la modelo volvió a marcar un límite claro respecto a la exposición mediática y reafirmó su postura: “Mis hijos son prioridad en mi vida y trato de cuidar su salud mental, trato de no hablar de ellos”. Con esas palabras, la modelo dejó en claro que, aunque el susto fue enorme, su principal objetivo es resguardar a sus hijos y acompañarlos desde el silencio.