De Pauli Vetrano a Sofía Martínez y Agustina Casanova, todos los looks tendencia en la premiere de O11CE: Nueva generación

El estreno de O11CE: Nueva generación reunió a varias figuras del espectáculo, entre ellas Pauli Vetrano, Sofía Martínez y Agustina Casanova. La artista y las conductoras apostaron por estilismos bien definidos y alineados a sus personalidades, logrando así la atención de los demás invitados al evento que organizó Disney+.

Del total red al denim: los looks de Pauli Vetrano, Sofía Martínez y Agustina Casanova para el estreno de una serie

El lanzamiento de O11CE: Nueva generación se convirtió en una verdadera vidriera de estilos, donde Pauli Vetrano, Sofía Martínez y Agustina Casanova dijeron presente con looks que reflejan sus identidades fashionistas. A seis años de su estreno en la pantalla chica, la ficción regresa por la plataforma Disney+ con una propuesta más ambiciosa en lo visual, y el evento estuvo a la altura, tanto por la puesta como por los outfits elegidos.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Pauli Vetrano, quien regresa a la historia con su personaje de Zoe. La joven impactó con un estilismo audaz y total red que se llevó todas las miradas. El protagonista absoluto de su atuendo fue un vestido off shoulder en rojo intenso ceñido al cuerpo con un detalle diferencial: piel sintética tanto en el escote como en los puños. Este complemento en el diseño aportó textura, volumen y un aire glam con tintes retro.

Pauli Vetrano (Crédito: Disney+)

Para reforzar el efecto monocromático de su outfit, Pauli Vetrano sumó medias al tono, logrando un total look rojo que no pasó desapercibido. El beauty acompañó la propuesta con un maquillaje natural y el cabello recogido de manera relajada, dejando el foco en su look.

Por su parte, Sofía Martínez, quien realiza una participación especial en O11CE: Nueva generación, eligió una estética completamente distinta, más alineada a lo urbano y funcional. La periodista se inclinó por un conjunto cómodo pero fiel a su estilo canchero: jeans de corte recto, blazer en color gris topo con suaves líneas verticales y zapatillas negras. Este mix de básicos bien combinados construyó un look versátil y moderno, ideal para un evento relajado pero con impronta sofisticado.

Sofía Martínez (Crédito: Disney+)

Por último, Agustina Casanova lució un top negro de efecto cuero, una pieza clave que aporta actitud y estructura, y lo combinó con un pantalón de jeans wide leg intervenidos con desgastes y texturas que le dieron un giro contemporáneo al clásico denim. El contraste entre la parte superior más ajustada y el volumen del pantalón generó una silueta equilibrada y muy actual. Su look fashion se completó con accesorios sutiles y un beauty look natural, con el cabello suelto y maquillaje en tonos neutros.

Agustina Casanova (Crédito: Disney+)

El look relajado y con guiños vintage de Cande Vetrano

Cande Vetrano también asistió al estreno de O11CE: Nueva generación para acompañar a su hermana Pauli Vetrano. La actriz apostó por un look relajado y con impronta noventosa en el que un top ajustado de corte asimétrico con estampa cuadrillé en tonos celestes y grises se llevó toda la atención. Esta prenda deja ver parte del abdomen y suma un aire fresco y juvenil a su vestimenta.

Cande Vetrano (Crédito: Disney+)

Al diseño con leves frunces lo combinó con un pantalón de tiro medio en color marrón oscuro, de silueta amplia y caída fluida, que se destaca por su detalle tipo pareo o nudo lateral en la cintura. Esta pieza estiliza su figura y rompe con lo clásico. En cuanto al calzado, Cande Vetrano eligió botas en tono chocolate, de punta ligeramente cuadrada, que acompañan la paleta cálida del look y suman un aire otoñal muy en tendencia.

De esta manera, desde Pauli Vetrano a Sofía Martínez y Agustina Casanova se destacaron con sus looks tendencia en la premiere de O11CE: Nueva generación. Asimismo, Cande Vetrano demostró cómo elevar ítems básicos con pequeños detalles, logrando un estilismo fiel a su impronta personal.