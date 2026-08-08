Lejos de la moda, Juliana Awada presentó su nuevo negocio naturista

Juliana Awada amplía sus horizontes creativos con el lanzamiento de su nueva propuesta, Awada Market, enfocada en el interiorismo y la naturaleza. Este proyecto trasciende el concepto clásico de tienda para convertirse en una experiencia sensorial donde cada objeto dialoga directamente con la tierra. La iniciativa refleja una búsqueda profunda por trasladar la sensibilidad estética hacia los espacios que habitamos cotidianamente.

Juliana Awada presentó Awada Market.

Durante la presentación oficial, la empresaria eligió un estilismo de impronta primaveral que combinó jeans azules de corte clásico con una delicada remera lencera blanca de satén, destacada por detalles de puntillas en escote y dobladillo. Como pieza clave, sumó un blazer de lino blanco con diseño cruzado, que llevó con mangas arremangadas para lograr un aire más descontracturado. Con un maquillaje natural y el cabello suelto, Awada reafirmó su estilo característico, apostando nuevamente por prendas clásicas y tonos neutros que combinan elegancia con comodidad.

Un recorrido por tres mundos esenciales

La colección se despliega a través de tres universos principales que combinan herramientas, textiles y elementos naturales para reconectar con lo esencial. En el área dedicada a la huerta, hay utensilios y accesorios diseñados para acercar la naturaleza al hogar. Paralelamente, el laboratorio de aromas integra flores, hierbas y especias recolectadas cuidadosamente.

El nuevo proyecto de Juliana Awada se compone de tres universos esenciales.

Cada rincón de este espacio transmite una filosofía donde el diseño y la vida cotidiana conviven en total armonía. Las piezas seleccionadas buscan generar un puente directo entre las personas y los ritmos pausados del campo.

Aromas, cerámicas y una paleta cromática fascinante by Juliana Awada

El proyecto incorpora un sector exclusivo de perfumería ambiental inspirado en la botánica y los elementos silvestres. Las fragancias para el hogar surgen de la transformación directa de plantas, frutos y especias de alta calidad.

Juliana Awada y su nuevo proyecto Awada Market.

La propuesta se completa con una selección de vajilla y cerámicas artesanales pensadas especialmente para recibir y compartir momentos únicos. Toda la paleta de colores rinde homenaje a los tonos orgánicos de la huerta, destacando los rojos tomate, los verdes vegetales y las texturas crudas.

De este modo, la reconocida creadora consolida un universo donde la naturaleza deja de ser solo inspiración para transformarse en una auténtica forma de vivir. Ante este rotundo éxito, sus seguidores y colegas ya se preguntan cuál será el próximo proyecto que emprenderá Juliana Awada.