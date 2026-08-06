De Panamá a cowboy: los 10 sombreros que Juliana Awada convirtió en su sello personal

Juliana Awada se consolidó como una referente de la moda no solo por llevar a cabo su propia cápsula de diseño de indumentaria, sino también por su estilo refinado, que refleja una estética que va en sintonía con su forma de vida. A través de las publicaciones que comparte en sus redes sociales, la empresaria dejó ver su amplia colección de sombreros y gorros, accesorios que se convirtieron en un sello distintivo de su guardarropa. Más allá de su funcionalidad, estas piezas revelan su preferencia por complementos capaces de realzar sus looks y brindarle una personalidad única.

Los sombreros que Juliana Awada convirtió en su marca personal

Mientras algunas personalidades del espectáculo eligen glamorosas carteras o exclusivos anteojos como piezas protagonistas de sus colecciones, Juliana Awada dejó en claro que, para ella, los sombreros ocupan un lugar fundamental dentro de sus estilismos. A través de una serie de publicaciones en su cuenta personal de Instagram, la referente fashionista compartió distintos momentos de su vida en los que incorporó estos accesorios como parte de su identidad estética. Con una amplia variedad de formas, colores y diseños, la ex primera dama mostró desde los clásicos sombreros Panamá hasta los infaltables modelos cowboy, pasando por gorras de visera tradicionales y otras propuestas más audaces, con texturas, volúmenes y detalles que aportan personalidad a cada look.

Juliana Awada | Instagram

Los sombreros Panamá de Juliana Awada

Juliana Awada mantiene un estilo de vida estrechamente vinculado con el contacto y el disfrute pleno de la naturaleza, por lo que conoce la importancia de protegerse de la exposición prolongada a los rayos ultravioletas. En sintonía con su impronta fashion y su mirada puesta en la moda, incorporó los sombreros como accesorios indispensables dentro de su armario, combinando funcionalidad y elegancia en sus elecciones.

Entre sus modelos preferidos se destaca el clásico sombrero Panamá, una pieza de ala -generalmente- ancha, confeccionada con fibras naturales tejidas, copa alta y una cinta que rodea la base. Su nombre hace referencia a la histórica popularidad que alcanzó en Panamá, aunque su origen artesanal se encuentra en Ecuador, donde se produce desde hace siglos. Una de las características principales es que es ligero, fresco y refinado, siendo un elemento ideal para llevar con personalidad y marcar la diferencia.

La colección de sombreros de Juliana Awada | Instagram

Por su versatilidad, este modelo puede lucirse con vestidos livianos y trajes de lino hasta conjuntos más veraniegos, aportando un toque distinguido a diferentes propuestas. En esta línea, Juliana suele utilizarlo para realizar actividades al aire libre, durante sus vacaciones, paseos y jornadas de campo con amigas y recorrer su invernadero y sus jardines en su casa de Villa La Angostura.

Cada uno de estos ejemplares se mantienen dentro de una paleta de colores neutros que abarca tonos como el blanco, beige, verde oliva y marrón, una gama cromática que refleja su estética natural, sobria y atemporal.

La colección de sombreros de Juliana Awada | Instagram

El estiló cloche de Juliana Awada inspirado en los años 20

Entre sus distintas variantes, también se pudo observar que uno de sus modelos favoritos es el sombrero de estilo cloche confeccionado en rafia tejida con detalles de calado artesanal en tono marrón claro. Su diseño presenta una característica silueta en forma de campana, con una copa alta y un ala inclinada hacia abajo que enmarca el rostro, inspirado en el clásico modelo cloche popularizado durante la década de ´20. De esta manera, Juliana Awada reinterpretó un accesorio icónico de la moda vintage, adaptándolo a una estética contemporánea, fresca y sofisticada.

La colección de sombreros de Juliana Awada | Instagram

Los sombreros cowboy de Juliana Awada

El sombrero cowboy es uno de los accesorios más representativos del estilo de Juliana Awada. Con una reinterpretación más delicada del clásico modelo vaquero, suele elegir diseños confeccionados en fibras naturales y tonos neutros que acompañan su estética bohemia chic. De ala amplia y copa marcada, este complemento aporta personalidad a sus looks y refleja su conexión con un estilo de vida al aire libre, donde la naturalidad y la elegancia conviven en equilibrio.

Lejos de la estética tradicional del western, la diseñadora lo incorpora en propuestas de inspiración campestre combinándolo con prendas como jeans, camisas de algodón, botas, carteras de fibras naturales y buzos tejidos combinados con chaleco. El resultado es una imagen de estilo rural chic, relajada y sobria a la vez, en la que la comodidad se convierte en una característica esencial en su vestimenta.

La colección de sombreros de Juliana Awada | Instagram

Las gorras de Juliana Awada para ponerle el sello a looks deportivos

Finalmente, otro de los accesorios que forma parte del estilo de Juliana Awada aparece ligado a su faceta fit. Amante del deporte y de las actividades al aire libre, suele incorporar gorras con visera en sus jornadas de paddle, caminatas por reservas naturales y paseos en contacto con la naturaleza. En tonos oscuros y de líneas simples, este complemento aporta un aire deportivo y urbano a sus conjuntos, combinando funcionalidad y estilo. Fiel a su estética minimalista, la exesposa de Mauricio Macri deja en claro que una prenda pensada originalmente para la actividad física también puede convertirse en un detalle distintivo dentro de su outfit.

La colección de sombreros de Juliana Awada | Instagram

Con una amplia colección de sombreros pensados para cada ocasión, Juliana Awada convirtió este accesorio en una pieza fundamental de su guardarropa. Desde los diseños clásicos de espíritu campestre hasta las gorras que incorpora en sus actividades deportivas, sus elecciones reflejan un estilo de vida ligado a la naturaleza, la comodidad y una elegancia relajada que se convirtió en parte de su identidad.