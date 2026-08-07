Así fue el día de campo de Indiana Cubero y Cruz Urcera: visita a las ovejas y pura ternura entre hermanos

Indiana Cubero volvió a compartir con sus seguidores algunas postales de su vida cotidiana y esta vez mostró una jornada de campo junto a su hermano menor, Cruz Urcera. La salida tuvo como protagonistas al contacto con la naturaleza, los animales de granja y distintos momentos que los hermanos disfrutaron durante el recorrido.

El día de campo de Indiana Cubero

En las imágenes, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero se mostró con un look relajado de invierno, compuesto por jeans claros, sweater oscuro y una campera marrón. Entre los paisajes, Indiana posó sobre una especie de silla grandes ruedas, además compartió varias fotografías en las que se la puede ver junto a los animales.

Indiana Cubero disfrutó de un zoológico de contacto

Uno de los momentos que mostró la hija de Nicole Neumann fue cuando sostuvo en sus brazos a un conejo blanco. Las postales también incluyeron un recorrido por un corral donde Indiana Cubero y Cruz Urcera observaron de cerca a llamas y alpacas. La visita también incluyó un paso por un establo, donde los hermanos pudieron observar ovejas junto a sus crías. Así, el álbum reunió diferentes momentos de la escapada, entre árboles, espacios abiertos y animales de granja, en un entorno alejado de la ciudad.

Un día en un zoológico de contacto

Las postales de Indiana junto a su hermano Cruz

Además de disfrutar del recorrido, Indiana Cubero compartió algunas imágenes junto a Cruz. En una de ellas aparece el pequeño cargando un conejo entre sus brazos mientras ambos disfrutan de la actividad. Como ocurre habitualmente en las publicaciones familiares, el rostro del niño aparece cubierto con un emoji.

Cruz Urcera también disfruto del contacto con los animales

La decisión de preservar la identidad de Cruz responde al cuidado que mantienen Nicole Neumann y Manu Urcera sobre la exposición de su hijo menor en redes sociales. Las nuevas postales también volvieron a mostrar a Indiana compartiendo distintas actividades con su hermano, con quien suele protagonizar momentos familiares que luego quedan registrados en sus redes sociales.

La jornada al aire libre también permitió ver el vínculo cercano que Indiana Cubero construyó con Cruz, especialmente en los pequeños gestos que quedaron registrados durante la salida. Así, la joven acompañó al niño en su recorrido por el lugar y compartió con él momentos de juego y descubrimiento, en una escena que reflejó la naturalidad con la que disfrutan de su tiempo juntos.