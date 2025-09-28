Jimena Cyrulnik confesó la verdadera razón por la que decidió alejarse de los medios: "Me afeité la cabeza y dejé de trabajar"

Este domingo, Jimena Cyrulnik fue una de las invitadas al programa Almorzando con Juana (El Trece) y abordó los temas más sensibles en su carrera como presentadora televisiva. En pleno auge de su carrera, la modelo decidió dejar por completo los medios de comunicación generando sorpresa en sus seguidores ya que esta determinación estuvo acompañada por un hecho trascendental en su vida: “Enloquecí”.

Jimena Cyrulnik abrió su corazón y contó los motivos que la llevaron a tirar la toalla

Jimena Cyrulnik se consagró como personalidad de los medios en 1998 cuando fue la flamante conductora de Versus, el magazine de noticias de espectáculos de Telefé que se emitía todos los domingos. Su talento, simpatía y carisma innata traspasaba la pantalla llevándola a posicionarse como una de las presentadoras más destacadas de la televisión. Sin embargo, hubo un hecho crucial en su vida que la llevó a alejarse de la pantalla chica.

Jimena Cyrulnik | Instagram

Así lo contó este fin de semana en Almorzando con Juana donde admitió que una crisis personal la obligó a hacer una larga pausa. “Enloquecí”, comenzó diciendo ante la pregunta de la nieta de Mirtha Legrand del porqué se había retirado del ambiente. “Igual, era todo mío, todo tema mío, de crianza, de la infancia que venía arrastrando”, confesó despertando la escucha atenta de los allí presentes.

La versátil diseñadora de moda confesó que no estaba atravesando un buen presente en materia anímica que la llevó a no encontrar el rumbo en su profesión. “Venía con cosas sin resolver de chica, y la vorágine de laburo, no paraba, y de repente empecé a encontrarme haciendo cosas que no me gustaban, o como siendo mi peor enemiga”, siguió relatando. Fue en este momento en el que aseguró que tocó fondo y que cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde: “Algunos necesitan parar más, y repensarse más, y como que yo no lo hice y cuando lo hice medio que exploté”. Tal fue el desborde anímico que la llevó a realizar un rotundo cambio en su imagen: "Dije basta. Me afeité la cabeza y dejé de trabajar. Fue un camino que empecé ahí".

De esta manera, la discípula de Roberto Giordano comenzó a transitar una ruta hacia la introspección personal, lo que generó que recurra a la ayuda de una profesional de la salud mental para volver a estar en eje: “Fue como un camino de ir para adentro, y lo sostuve ese camino de laburo, de terapia, empecé terapia en esa época y nunca más la dejé, soy fan de la terapia, creo que te salva la vida”. “Para entender, porque hasta ese momento no me preguntaba qué me pasaba, empecé este camino maravilloso de autoconocimiento que te hace más linda la vida”, profundizó con un tono sereno y lleno de significados.

Jimena Cyrulnik | Instagram

Cabe destacar que Jimena Cyrulnik fue la primera participante del Patinando Por Un Sueño (2008) en renunciar a su puesto marcando un precedente en su paso frente a las cámaras. Ya recuperada y con un nuevo horizonte, en 2013 regresó a los medios como panelista de Desayuno Americano. Desde ese entonces realiza apariciones prudenciales manteniéndose al margen de cualquier conflicto que la pueda dejar en el ojo mediático.

NB