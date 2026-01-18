Jimena Cyrulnik recordó el incómodo momento que vivió con Julio Iglesias: "Me agarró y me sentó en su falda"

En medio del fuerte revuelo que rodea a Julio Iglesias por las recientes denuncias en su contra, Jimena Cyrulnik volvió a poner en palabras uno de los episodios más incómodos de su carrera. La empresaria y exconductora recordó una entrevista que le realizó al cantante en 1998, cuando formaba parte del programa Versus, que se emitía por Telefe, y detalló situaciones que hoy, vistas en perspectiva, adquieren otra dimensión.

Jimena Cyrulnik recordó el incómodo momento que vivió con Julio Iglesias

Tras las múltiples denuncias contra el cantante, Jimena Cyrulnik evocó el episodio en una charla con Teleshow, donde explicó que el clima de incomodidad se percibía desde el inicio. La entrevista tuvo lugar en el hotel Sheraton de Buenos Aires y estuvo acompañada por una conferencia de prensa en la que, según relató, otros periodistas también notaron actitudes llamativas del artista.

"Lo que recuerdo es que al ir a entrevistarlo, él ya venía con cierta fama en ese sentido", señaló la conductora. "Tenía ese sello, era bastante lanzado, tuvieras la edad que tuvieras, y jugaba con esa manera de ser. Pero también hay que entender que en esa época no se veían esas cosas como hoy", aclaró, contextualizando el momento histórico.

Sobre la nota en sí, fue precisa: "Fue en el año noventa y ocho, para Versus y en el hotel Sheraton. En la entrevista me tocó la cara varias veces e hizo comentarios de doble sentido. Por supuesto, me sentí incómoda". Durante el diálogo, Julio Iglesias no solo intentó acercarse físicamente, sino que también lanzó frases sugestivas sobre su edad y su aspecto físico, además de admitirle con tono cómplice: "Te habían dicho que era terrible, ¿no? No he cambiado".

Pero el episodio más recordado ocurrió fuera de la entrevista formal. "No sé si fue en el mismo viaje, pero ocurrió aparte y con otras personas. Nosotros con Versus solíamos llevar regalos a los entrevistados. Cuando me acerco, ahí es cuando me agarra y me sienta en su falda. Se genera una situación que obviamente no me gustó para nada, me incomodó un montón", remarcó Jimena Cyrulnik.

Con el paso del tiempo, la conductora volvió a reflexionar sobre ese momento: "Fue incómodo, pero no pasó a mayores. En ese entonces esto era casi normal. Te podía pasar y tenías que afrontar la situación". Sin embargo, remarcó la importancia de que hoy estos relatos salgan a la luz. "Me pasó con Julio Iglesias y me pasó muchas otras veces a lo largo de mi carrera. Está buenísimo que se hable para que las chicas hoy entiendan que hay que poner límites y que los desubicados entiendan que esto no puede seguir", sostuvo.

Sus palabras cobran especial relevancia en el contexto actual, marcado por denuncias públicas contra el cantante vinculadas a presuntos abusos y condiciones laborales de exempleadas, además de otros testimonios de periodistas que relataron situaciones incómodas durante entrevistas. "Lo mejor de esta época es que las mujeres somos mucho más escuchadas, estamos más empoderadas. Nuestra voz hoy tiene fuerza y eso es fundamental", concluyó.

De qué lo acusan a Julio Iglesias

En las últimas semanas, Julio Iglesias quedó en el centro de una fuerte polémica tras las denuncias públicas de dos mujeres que trabajaron para él como empleadas en sus residencias privadas. Según trascendió en medios internacionales, ambas lo acusan de presuntos abusos sexuales, acoso y situaciones de sometimiento, además de señalar condiciones laborales irregulares mientras prestaban tareas en propiedades del cantante fuera de España.

De acuerdo a los testimonios difundidos, las denunciantes relataron episodios que habrían ocurrido entre 2021 y 2022 y que incluyen conductas inapropiadas, abuso de poder y un clima de intimidación, siempre en el marco de una relación laboral desigual. El caso comenzó a ser analizado por la Justicia española, que evalúa su competencia debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido en el exterior.