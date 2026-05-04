Lejos de la televisión, el negocio de Julián Weich que tuvo que cerrar tras 16 años por la crisis y la falta de ayuda

Julián Weich anunció la triste noticia de que había decidido cerrar su empresa tras 16 años de lucha. El emprendimiento comenzó con un fin económico y luego, tuvo un objetivo solidario, tanto es así que donaba la mitad de sus ganancias a organizaciones sociales para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad.

Julián Weich y su legado de compromiso social en la mira de la adversidad

Julián Weich, figura emblemática del entretenimiento argentino, ha sido durante años un símbolo de solidaridad y compromiso con las causas sociales. Sin embargo, en las últimas horas, confesó que su empresa no puede mantenerse en pie. "Estoy por cerrar Conciencia, mi marca", afirmó Weich, con evidente angustia. "No funciona más. La empresa la tengo hace 16 años, vendía agua, puré de tomate, arroz, pintura. La voy a cerrar porque se acabó el consumo".

Julián Weich//Archivo

Durante la entrevista, el conductor explicó las razones detrás de esta difícil decisión. "Lo hice durante 15 años. Ya el año pasado no doné. Y este año como no voy a donar, ya me parece vergonzoso vender productos diciendo que dono la mitad de las ganancias y no donar. Ya está", expresó con sinceridad, poniendo en evidencia la crisis que atraviesa el país y que afecta a todos los sectores.

Julián Weich también fue claro al señalar que su empresa no era una ONG ni una fundación, sino un emprendimiento comercial que, en sus mejores años, apoyaba a diferentes causas sociales. "No entra plata. Y eran productos de primera necesidad y de buena calidad", afirmó, subrayando que el problema no radica en la oferta, sino en la retracción del consumo y la economía estancada.

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Julián Weich y su visión sobre la importancia de las políticas públicas y la ayuda social

La situación se agrava por la falta de apoyo externo, ya que muchos colaboradores que antes ayudaban con la difusión y ventas, ahora simplemente no quieren o no pueden seguir colaborando. "Inclusive los que me ayudaban, muchos, ya es como que no tienen ni ganas de ayudarme porque están más preocupados por otros temas que por ayudarme a mí a vender", sentenció Weich, dejando en claro que la crisis también afecta la solidaridad en el ámbito empresarial.

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En otro momento de la entrevista, Julián Weich expresó su preocupación por el rol del Estado y las políticas públicas en la protección de los más vulnerables. "Yo no le ocasiono ni gasto ni me tienen que donar nada porque es una empresa, no es una fundación. Pero lamentablemente la tengo que cerrar", afirmó con pesar, dejando en claro que la decisión no fue fácil ni improvisada.